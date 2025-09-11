Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса

Во всероссийском конкурсе "Леди Прививка — 2025" победу одержала врач из Нового Уренгоя Расмия Чопурова. Исполняющая обязанности заведующей терапевтическим отделением новоуренгойской больницы стала новым лицом прививочной кампании.

Как выбирали победительницу

Конкурс проходил в онлайн-формате: за участниц голосовали жители разных регионов страны. В голосовании приняли участие более пяти тысяч человек, и именно Расмия Чопурова набрала наибольшее количество голосов.

Призыв к вакцинации

Получив звание, врач обратилась к жителям округа с важным напоминанием.

"Нужно внимательно относиться к своему здоровью и своевременно проходить вакцинацию", — подчеркнула Расмия Чопурова.

Организаторы отметили, что конкурс направлен не только на выявление лучших специалистов, но и на популяризацию прививочной кампании среди населения.

Другие победительницы

Второе и третье места заняли медицинские работники Ямала: Светлана Манджиева из Губкинского и Людмила Игольникова из Ноябрьска. Все лауреаты получили дипломы и памятные подарки.

Вакцинация на Ямале

В регионе продолжается активная работа по иммунизации населения. Сегодня на Ямале функционируют более 40 специализированных кабинетов вакцинации на базе больниц, поликлиник и амбулаторий. Полный список адресов размещён на сайте департамента здравоохранения округа.