Почему в России снова растет заболеваемость краснухой? Эксперт объясняет причины

Рост заболеваемости краснухой в России не достиг критической отметки, однако важно усилить работу с населением, чтобы предотвратить дальнейший рост случаев инфекции. Об этом сообщил в интервью aif.ru бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Почему происходит рост заболеваемости?

"Несмотря на отсутствие клинического роста заболеваемости, всплеск краснухи — тревожный сигнал", — отметил Онищенко.По его мнению, увеличение случаев заболевания связано с ослабленной работой по информированию населения. Врач подчеркнул, что необходимо активнее обсуждать важность прививок и ценность грудного молока для защиты детей от заболеваний.

Влияние современных трендов

Онищенко также связал рост заболеваемости с некоторыми современными тенденциями, когда родители отказываются делать прививки своим детям и себе, что может существенно ослабить коллективный иммунитет.

Симптомы краснухи и способы передачи

Краснуха, которая ранее практически исчезла в ряде регионов России, снова начала распространяться. Симптомы включают умеренную лихорадку, увеличение лимфатических узлов и появление сыпи. Инфекция передается воздушно-капельным путем, что делает ее распространение особенно быстрым в условиях несоответствующего уровня вакцинации.