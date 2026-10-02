Прививка от ВПЧ может стать бесплатной: орловский врач объяснила, почему её стоит сделать ребёнку
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) остаётся самым надёжным способом защитить детей от нескольких видов рака. Об этом изданию "ОрелТаймс" рассказала детский акушер-гинеколог орловской Детской поликлиники №1 Марина Коломиец.
Онкогенные типы ВПЧ способны вызывать рак шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала и ротоглотки, причём на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно. Вирус опасен и для мужчин: с ним связывают рак анального канала, прямой кишки, полового члена и ротоглотки. По данным регионального Департамента здравоохранения, в 2025 году в Орловской области выявили 141 случай рака шейки матки, тогда как в 2022 году их было 95. Чаще всего заболевание находят у женщин 30-49 лет.
В поликлинике используют четырёхвалентную вакцину "Гардасил". Она защищает в том числе от самых опасных типов вируса, 16-го и 18-го, на которые приходится около 70% случаев рака шейки матки и до 90% случаев анального рака. Прививку делают и девочкам, и мальчикам.
"С 9 до 14 лет прививка делается по двухдозовой схеме с интервалом четыре месяца. С 15 лет и старше применяется трёхразовая схема. При этом ревакцинация не требуется. Формируется стойкий иммунитет. На сегодняшний день вакцинация является единственно надёжным способом защиты", — отметила Коломиец.
По её словам, оптимально привить ребёнка до 14 лет, то есть до начала половой жизни, когда риск встречи с вирусом резко возрастает.
В национальный календарь профилактических прививок вакцина не входит, поэтому ставят её только платно. Одна доза стоит чуть больше 12 тысяч рублей, полный курс для ребёнка 9-14 лет обойдётся примерно в 24 тысячи. Желающих немного: в 2024 году привили 66 юных орловцев, в 2025-м — 50, в 2026-м — 70. Врач считает, что при включении прививки в нацкалендарь охват был бы заметно шире.
Как пишет "Российская газета", более 40 регионов уже запустили собственные программы иммунизации от ВПЧ и отмечают снижение заболеваемости. Так, Кировская область в этом году за свой счёт прививает 2 тысячи 12-летних девочек. В Орловской области такой программы нет, а статистика вакцинации против ВПЧ, как сообщили в Департаменте здравоохранения, не ведётся.
Ситуация может измениться в 2027 году. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в конце сентября на форуме "Мать и дитя", что прививку планируют включить в национальный календарь. Начать предполагается с девочек 12-13 лет во второй половине 2027 года, и для семей вакцинация станет бесплатной.
Кроме того, компания "Нанолек" начала выпуск первой российской вакцины против ВПЧ под названием "Цегардекс". Первая партия объёмом 30 тысяч доз поступила в гражданский оборот в конце сентября 2026 года.
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