За границу не пустят, в садик — тоже: какие ограничения ждут непривитых детей в Омской области

В Омской области уже несколько лет фиксируется устойчивая группа родителей, которые сознательно отказываются от плановой вакцинации детей, несмотря на предупреждения врачей. Эта тенденция сохраняется, хотя и без резких всплесков, и напрямую влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщает NGS55. RU со ссылкой на данные областного министерства здравоохранения.

Сколько родителей отказываются от прививок

По информации регионального Минздрава, в 2025 году отказ от вакцинации оформили 527 родителей. Годом ранее таких заявлений было 523, а в 2023 году показатель был заметно выше — 720. Таким образом, за последние два года цифры стабилизировались, но по-прежнему остаются значимыми для системы здравоохранения.

В ведомстве подчёркивают, что российское законодательство позволяет родителям отказаться от прививок. При этом специалисты считают подобное решение рискованным, поскольку оно напрямую отражается на здоровье ребёнка и уровне защищённости детских коллективов.

Позиция врачей и распространённые заблуждения

Медики отмечают, что отказ от вакцинации чаще всего связан с неверным представлением о профилактике инфекционных заболеваний. Некоторые родители уверены, что болезни можно предотвратить за счёт закаливания, приёма витаминов или иммуностимулирующих препаратов, однако такая стратегия не заменяет специфическую защиту.

"Законы, принятые в Российской Федерации, позволяют отказаться от проведения прививки своему ребенку, однако отказ от прививки — это жестокий в отношении ребенка поступок, который может нести угрозу его жизни и здоровью", — объясняют специалисты.

В Минздраве подчёркивают, что вакцинация направлена исключительно против особо опасных инфекций, способных вызывать тяжёлые осложнения и эпидемии.

Риски для детей и общества

Прививки защищают от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулёз, столбняк, гепатит B, корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, грипп, а также пневмококковая и гемофильная инфекции. Отказ от вакцинации существенно повышает риск заражения и тяжёлого течения болезни.

Кроме медицинских последствий, непривитые дети могут столкнуться с ограничениями. Во время эпидемий им могут запретить посещение детских садов и школ, а также возникнут сложности при выезде в ряд стран. Врачи подчёркивают, что снижение охвата прививками ослабляет коллективный иммунитет и создаёт угрозу для людей, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.