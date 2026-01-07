Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прививка
Прививка
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:43

За границу не пустят, в садик — тоже: какие ограничения ждут непривитых детей в Омской области

527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав

В Омской области уже несколько лет фиксируется устойчивая группа родителей, которые сознательно отказываются от плановой вакцинации детей, несмотря на предупреждения врачей. Эта тенденция сохраняется, хотя и без резких всплесков, и напрямую влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщает NGS55. RU со ссылкой на данные областного министерства здравоохранения.

Сколько родителей отказываются от прививок

По информации регионального Минздрава, в 2025 году отказ от вакцинации оформили 527 родителей. Годом ранее таких заявлений было 523, а в 2023 году показатель был заметно выше — 720. Таким образом, за последние два года цифры стабилизировались, но по-прежнему остаются значимыми для системы здравоохранения.

В ведомстве подчёркивают, что российское законодательство позволяет родителям отказаться от прививок. При этом специалисты считают подобное решение рискованным, поскольку оно напрямую отражается на здоровье ребёнка и уровне защищённости детских коллективов.

Позиция врачей и распространённые заблуждения

Медики отмечают, что отказ от вакцинации чаще всего связан с неверным представлением о профилактике инфекционных заболеваний. Некоторые родители уверены, что болезни можно предотвратить за счёт закаливания, приёма витаминов или иммуностимулирующих препаратов, однако такая стратегия не заменяет специфическую защиту.

"Законы, принятые в Российской Федерации, позволяют отказаться от проведения прививки своему ребенку, однако отказ от прививки — это жестокий в отношении ребенка поступок, который может нести угрозу его жизни и здоровью", — объясняют специалисты.

В Минздраве подчёркивают, что вакцинация направлена исключительно против особо опасных инфекций, способных вызывать тяжёлые осложнения и эпидемии.

Риски для детей и общества

Прививки защищают от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулёз, столбняк, гепатит B, корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, грипп, а также пневмококковая и гемофильная инфекции. Отказ от вакцинации существенно повышает риск заражения и тяжёлого течения болезни.

Кроме медицинских последствий, непривитые дети могут столкнуться с ограничениями. Во время эпидемий им могут запретить посещение детских садов и школ, а также возникнут сложности при выезде в ряд стран. Врачи подчёркивают, что снижение охвата прививками ослабляет коллективный иммунитет и создаёт угрозу для людей, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на авиабилеты из Тюмени перед Новым годом выросли в 2-3 раза — Грас 28.12.2025 в 7:26
За полёт в Калининград на Новый год пассажиры из Тюмени платят в три раза больше обычного

Перед Новым годом билеты из Тюмени подорожали в 2-3 раза: эксперты объяснили, какие даты самые дорогие и когда цены начнут снижаться.

Читать полностью » Турпоток в Туву вырос и достиг 130 тысяч туристов — глава региона Ховалыг 28.12.2025 в 7:16
Забытый курорт возвращается: почему россияне массово поехали отдыхать в Туву

Турпоток в Туву в 2025 году вырос почти на четверть и превысил 130 тысяч поездок. Власти объяснили, что стало причиной роста.

Читать полностью » В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС 26.12.2025 в 17:29
Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

В Омске в 2026 году планируют запустить уникальную линию переработки одноразовой посуды, которая преобразует мусор в сырьё для новых изделий.

Читать полностью » Жителя Хакасии осудили за использование рабского труда — МВД 26.12.2025 в 12:19
Людей ловили, возвращали и запирали: история рабского труда, о которой не принято говорить

В Хакасии вскрылась многолетняя история принудительного труда на ферме, которая закончилась реальным сроком и компенсацией жертвам.

Читать полностью » Юбилейного 500-тысячного пассажира отметили на маршруте Кемерово–Барзас — Кузбасс-пригород 24.12.2025 в 7:23
Когда обычная поездка становится вехой: как маршрут Кемерово — Барзас дошёл до цифры 500 000

На пригородном маршруте Кемерово — Притомье — Барзас отметили 500-тысячного пассажира — событие стало важным рубежом для всей линии.

Читать полностью » Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк 23.12.2025 в 5:08
Силы на пределе: как Тайга справляется с отключением электричества и восстановлением тепла для 10 тыс. людей

Более 10 тыс. человек остались без электричества в городе Тайга. Как власти региона устраняют последствия аварии и восстанавливают подачу тепла?

Читать полностью » Спасатели эвакуировали туриста с Марчеканской сопки ночью – КОЛЫМА-ИНФОРМ 22.12.2025 в 3:19
Камень под снегом и ночь впереди: лыжный поход под Магаданом закончился экстренной эвакуацией

Лыжный поход на Марчеканской сопке в Магадане завершился серьёзной травмой. Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину и передали медикам.

Читать полностью » Вспышку туберкулеза в школе зафиксировали в Новосибирске — депутат Бурмистров 19.12.2025 в 9:52
Не только дети, но и родители: кого ещё проверят на туберкулёз после скандала в новосибирской школе

В одной из школ Новосибирска выявили шесть случаев туберкулёза. В учреждении и среди контактных лиц начались масштабные медицинские проверки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Авто и мото
Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём
УрФО
В Челябинской области действуют 1200 корпоративных программ здоровья — Агеева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet