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Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:47

Грипп позади, а опасность осталась: почему перенесенная болезнь не гарантирует защиту от новой инфекции

Отсутствие домашних тест-систем и универсальных лабораторных анализов делает невозможным самостоятельное определение конкретного штамма вируса, поэтому вакцинацию стоит пройти даже после перенесенной болезни, пояснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что ежегодное обновление иммунной защиты необходимо из-за постоянной мутации возбудителей.

По словам специалиста, обычный человек не может гарантированно подтвердить, какой именно инфекцией он переболел, так как специализированная диагностика в широкой практике не проводится. В рамках государственного мониторинга осуществляются лишь выборочные исследования. При этом лидер среди сезонных инфекций может регулярно меняться, требуя от организма готовности к новым угрозам.

"У нас нет домашних тестов, как это было во время ковида. Нет анализа универсального на антитела или на другие показатели, чтобы точно могли сказать, что вот именно этим вариантом гриппа болели. Изменяется набор штаммов практически каждый сезон", — отметил Водовозов.

Особую настороженность в текущем сезоне вызывает возвращение так называемого гонконгского гриппа. Эксперт указал на важность актуализации иммунного ответа, поскольку многие люди давно не сталкивались с этим конкретным вариантом вируса. Для эффективной подготовки иммунитета врачи рекомендуют заранее выбирать время для вакцинации, чтобы успеть сформировать защиту до пика заболеваемости.

"Очень настоятельно рекомендуется обновить вирусную базу, чтобы организм был в курсе, с чем нужно будет бороться. Есть вероятность, что человек может заболеть как раз в разгаре сезона", — пояснил специалист.

Риски распространения инфекции возрастают с наступлением холодов, когда люди начинают проводить больше времени в закрытых пространствах. В таких условиях простуда в офисе или общественном транспорте передается значительно быстрее. Нередко за типичное недомогание принимаются иные состояния, так как аллергия маскируется под простуду, сбивая пациентов с толку.

Чтобы избежать путаницы и минимизировать последствия, врачи советуют придерживаться проверенной тактики ежегодной иммунизации. Правильно подобранный ритм восстановления организма и профилактика остаются главными инструментами в борьбе с сезонными эпидемиями.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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