Прививка от гриппа или денежный штраф: почему вирусологи усомнились в необходимости наказаний

Введение финансовых санкций против граждан, отказывающихся от прививок, является недопустимой мерой в условиях стабильной эпидемиологической обстановки, уверен вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Своим видением проблемы эксперт поделился в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России прозвучало предложение штрафовать антипрививочников — с такой инициативой выступили представители уральских властей. Авторы идеи пояснили, что игнорирование вакцинации способствует росту заболеваемости и ставит под угрозу общественную безопасность.

При этом врачи подчеркивают, что своевременная иммунизация позволяет организму сформировать надежную защиту до начала сезонных всплесков инфекций.

Вирусолог подчеркнул, что принуждение и штрафы не могут быть эффективным инструментом в вопросах здравоохранения. По его мнению, вместо административного давления следует сосредоточиться на разъяснительной работе и использовании уже существующих механизмов регулирования, особенно в отношении детей.

"Штрафовать нельзя. Здесь другие меры. Скажем, у нас есть календарь детских прививок. Их надо использовать. Из-за того, что родители к этому отнеслись небрежно и ребенок остается без прививок, возможны ограничения, связанные с поступлением в детский сад, в школу", — отметил Альтштейн.

Профессор добавил, что родителям необходимо детально объяснять безопасность современных препаратов. Если медицинских противопоказаний нет, вакцинация должна быть обязательным условием для посещения организованных коллективов. В отношении взрослых ситуация иная: принудительные меры выглядят сомнительно. Специалисты напоминают, что даже перенесенная болезнь не гарантирует безопасность в будущем из-за постоянной изменчивости возбудителей.

"Если идет тяжелая пандемия, с тяжелыми последствиями, с высокой заболеваемостью и высокой летальностью, возможны временные санкции, я считаю что это можно сделать", — пояснил эксперт.

В обычных обстоятельствах, по словам вирусолога, основным методом должна оставаться пропаганда здорового образа жизни и информирование населения. Альтштейн предостерег от чрезмерного ужесточения законодательства, отметив, что за штрафами могут последовать еще более суровые наказания, что неприемлемо. Стоит учитывать, что окно возможностей для защиты в преддверии зимы всегда ограничено во времени.

Для предотвращения распространения опасных патогенов государство часто использует программы бесплатной помощи. Также медики обращают внимание на необходимость иммунизации детей от специфических вирусов, которые могут привести к тяжелым последствиям в зрелом возрасте.

"Заставлять людей вакцинироваться, взрослых людей — это неправильно. Нужно убеждать их в этом, но заставлять, штрафовать и так далее, я считаю, что это неправильно", — резюмировал Альтштейн.

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