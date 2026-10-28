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Папиллома на шее человека
Папиллома на шее человека
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:58

Вирус папилломы человека угрожает не только девочкам: вот почему страдают и мальчики

Вакцинация мальчиков от вируса папилломы человека может предотвратить развитие опасных патологий лор-органов, сообщил педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснил различия в последствиях инфицирования ВПЧ для детей разного пола и оценил перспективы расширения национального календаря прививок.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что процедуру иммунизации необходимо сделать доступной как для девочек, так и для мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Депутат подчеркнул, что запуск соответствующей государственной программы предварительно намечен на осень 2027 года.

Специалисты отмечают, что у женской части населения вирус зачастую поражает слизистые оболочки промежности. Отсутствие своевременной защиты приводит к развитию тяжелых осложнений, которые в будущем могут спровоцировать проблемы с зачатием. При этом у мальчиков инфекция протекает иначе и часто проявляется в виде доброкачественных образований. Однако эксперты предупреждают, что даже кожные проявления вируса требуют медицинского контроля.

"У девочек возникновение папиллом приводит к достаточно серьезным последствиям в последующем, вплоть до бесплодия. Проблема с девочками наиболее важное направление", — пояснил Константинов.

Для мужского пола характерны иные локализации вируса, которые врачи часто связывают с эстетическим дискомфортом. В частности, распространенной патологией является папиллома носа. Педиатр подчеркнул, что подобные новообразования крайне сложно поддаются терапии.

Стоит учитывать, что в медицинской среде активно обсуждается бесплатная вакцинация детей для снижения общих рисков распространения инфекции. Константинов добавил, что прививка служит инструментом регулирования и замедления патологических процессов в организме.

"У мальчишек в этой ситуации проблем меньше. Она больше, конечно, связана с косметическими дефектами. Например, папиллома носа. Является достаточно неприятной вещью, которая очень часто встречается как у мальчиков, так и у девочек", — рассказал специалист.

Вопрос о включении мальчиков в обязательные программы иммунизации остается открытым и во многом зависит от бюджетных возможностей системы здравоохранения, подчеркнул врач. Несмотря на значимость профилактики, в приоритете у государства могут оставаться более критические направления медицины.

Для общего укрепления здоровья в период сезонных инфекций врачи также рекомендуют своевременно защищать организм от гриппа. Эксперт резюмировал, что стратегия вакцинации против ВПЧ у мальчиков будет определяться политикой Минздрава исходя из актуальности распределения средств. Важно помнить, что даже после выздоровления от некоторых вирусов иммунитет не всегда сохраняется на должном уровне.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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