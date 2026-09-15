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Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:51

Сезон гриппа уже близко: когда делать прививку, чтобы не опоздать с защитой организма

Оптимальным временем для вакцинации против гриппа считается период с конца сентября по октябрь, сообщила врач общей практики Мария Беляева. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, что именно такой график позволяет организму сформировать устойчивую защиту к началу эпидемического подъема.

Несмотря на то что прививочные кампании традиционно стартуют еще в августе, эксперты рекомендуют не торопиться с процедурой. По словам врача, основной пик заболеваемости приходится на октябрь и последующие месяцы, поэтому иммунизация в середине осени обеспечивает максимальную эффективность препарата. При этом медики напоминают, что для некоторых категорий граждан предусмотрена бесплатная вакцина в рамках государственных программ профилактики.

"Лучше делать в конце сентября, может быть, в октябре. Нужно, чтобы сформировался иммунитет. Это может быть до нескольких недель", — пояснила Беляева.

Специалист подчеркнула, что наличие симптомов ОРВИ или недавний контакт с вирусом являются вескими причинами для переноса процедуры. Если пациент уже инфицирован, но болезнь находится в инкубационном периоде, введение вакцины может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия. Чтобы избежать осложнений, важно учитывать, как иммунная система реагирует на внешние вмешательства.

Особое внимание следует уделить противопоказаниям, среди которых лидируют аллергические реакции на компоненты препарата. Врач отметила, что людям с отягощенным аллергоанамнезом необходимо консультироваться с профильными специалистами перед посещением процедурного кабинета. Стоит учитывать, что иногда специфическая аллергия или простуда имеют схожие проявления, что затрудняет самостоятельную оценку состояния здоровья.

"Если есть противопоказания, медотвод, нужно тысячу раз подумать, нужно ли это делать или нет. Если есть аллергическая реакция, плохо переносятся какие-то компоненты, тоже лучше все-таки воздержаться", — отметила врач.

Помимо вакцинации, Беляева призвала не игнорировать неспецифические методы защиты: соблюдение гигиены, регулярное проветривание помещений и контроль общего тонуса организма. Это особенно важно в периоды, когда грипп и простуда начинают массово распространяться в трудовых и учебных коллективах.

Правильный расчет времени и внимание к деталям помогут избежать ошибок, из-за которых эффективность лечения или профилактики может существенно снизиться.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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