Куда поехать осенью 2025 за границу: Грузия, Турция, Армения, Египет и другие страны

Осень — идеальное время для путешествий в тёплые страны: нет изнуряющей жары, меньше туристов и цены становятся приятнее. Когда за окном прохладно, продлить лето можно всего за несколько часов полёта. Осень 2025 — время бархатного сезона, гастрономических фестивалей, виноградных сборов и неспешных прогулок по старинным городам.

Грузия — уют, вино и горы

Грузия осенью — это золотые виноградники, аромат свежего хлеба и щедрое гостеприимство. Здесь всё пропитано теплом и радостью жизни.

Погода:

октябрь: +16…+21 °C

ноябрь: +10…+14 °C

Чем заняться:

Купайтесь в Чёрном море в Батуми — бархатный сезон продолжается до октября.

Исследуйте улочки старого Тбилиси , поднимитесь на фуникулёре к парку Мтацминда , расслабьтесь в серных банях.

, поднимитесь на фуникулёре к парку , расслабьтесь в серных банях. Побывайте в Кахетии - центре виноделия, где проходят винные фестивали и сбор урожая.

- центре виноделия, где проходят винные фестивали и сбор урожая. В горах Казбеги и Сванетии ждут треккинги, башни и древние легенды.

и ждут треккинги, башни и древние легенды. В начале октября не пропустите праздник "Тбилисоба" - атмосферное торжество вина, музыки и еды.

Что попробовать:

Хачапури, лобио, харчо, сациви, чашушули, соусы ткемали и сацебели, чурчхелу и вино нового урожая.

Совет:

Проверяйте погоду перед походами в горы — осенью возможны туманы и закрытые маршруты.

Турция — мягкое солнце и восточная нега

Осенняя Турция — идеальный компромисс между пляжем и экскурсиями. Температура комфортная, море тёплое, а цены снижаются.

Погода:

октябрь: +22…+26 °C, море +23…+25 °C

ноябрь: +16…+20 °C, море +19…+21 °C

Чем заняться:

Пляжный отдых на курортах Анталии, Сиде и Алании .

. Экскурсии в Каппадокию с полётом на воздушных шарах.

с полётом на воздушных шарах. Посещение Памуккале , древнего Эфеса , прогулки по Босфору .

, древнего , прогулки по . Восточные бани, спа и шопинг на базарах.

Что попробовать:

Кебабы, рыбу с гриля, айвовый десерт, пахлаву, гранатовый сок, турецкий кофе и вино из региона Денизли.

Совет:

Выбирайте курорты Средиземного моря — на Эгейском в ноябре прохладно.

Армения — древние монастыри и вкус гор

Осень в Армении — это солнце, винные фестивали и ароматный кофе в уличных кофейнях Еревана.

Погода:

октябрь: +15…+20 °C

ноябрь: +8…+12 °C

Чем заняться:

Прогуляйтесь по площади Республики и Каскаду в Ереване.

Отправьтесь в Дилижан , к храму Гарни и монастырю Гегард .

, к храму и монастырю . Посетите озеро Севан и канатную дорогу "Крылья Татева" .

и канатную дорогу . В октябре — винные праздники и уличные ярмарки.

Что попробовать:

Долму, бастурму, хаш, шашлык, гранаты, айву, армянский коньяк и вино.

Совет:

В горах холодно по вечерам — возьмите тёплую куртку.

Абхазия — горы, море и аромат мандаринов

Осенняя Абхазия — это сочетание субтропиков и спокойного отдыха без суеты.

Погода:

октябрь: +18…+22 °C, море +20…+22 °C

ноябрь: +12…+16 °C, море +15…+17 °C

Чем заняться:

Пляжный отдых в Сухуми и Гагре .

и . Экскурсии к озеру Рица , Ново-Афонской пещере и монастырю .

, и . Прогулки по эвкалиптовым рощам.

Участие в Празднике урожая в Лыхнах (3 ноября).

Что попробовать:

Абысту, рассольный сыр, копчёное мясо, хачапури, домашнее вино, фрукты — мандарины, гранаты, хурму.

Совет:

В ноябре море уже прохладное — планируйте экскурсионный отдых.

Египет — солнце, пирамиды и Красное море

Осенью Египет раскрывается во всей красе: море ласковое, погода мягкая, а древние памятники можно осмотреть без жары.

Погода:

октябрь: +26…+30 °C, море +26…+27 °C

ноябрь: +22…+26 °C, море +24…+25 °C

Чем заняться:

Пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха .

и . Дайвинг и снорклинг у коралловых рифов.

Экскурсии в Каир , Луксор , Долину царей и Гизу .

, , и . Прогулки по пустыне и ночные чаепития у бедуинов.

Что попробовать:

Кебаб, фалафель, морепродукты, восточные сладости, каркаде и кофе.

Совет:

Пейте только бутилированную воду и покупайте алкоголь только в отелях и лицензированных барах.

Как выбрать направление для осеннего отдыха

Настроение Где искать вдохновение Продлить лето Турция, Египет, Абхазия Вино и гастротуры Грузия, Армения Горы и природа Сванетия, Каппадокия, Сочи Культура и история Ереван, Стамбул, Каир Фрукты и ароматы Абхазия, Кахетия, Турция

Полезно знать:

Осенью действуют акции и "горящие" туры — выгодно бронировать за 2-3 недели.

Многие страны (Грузия, Армения, Абхазия, Турция) доступны без визы .

. Для путешествий по Кавказу достаточно внутреннего паспорта РФ.

Осень — время, когда мир становится мягче и глубже. Каждое направление хранит своё настроение: тёплые волны Чёрного моря, золотые виноградники Закавказья, солнце пустыни и ароматы восточных базаров. Не стоит ждать лета, чтобы почувствовать радость путешествия — стоит лишь выбрать точку на карте и позволить осени подарить свои краски, ароматы и вдохновение.