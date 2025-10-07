Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черное море Абхазия
© commons.wikimedia.org by Avobukhov is licensed under CC BY 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 18:42

Куда поехать осенью 2025 за границу: Грузия, Турция, Армения, Египет и другие страны

Отдых за границей осенью 2025: лучшие направления для моря, гастротуров и экскурсий

Осень — идеальное время для путешествий в тёплые страны: нет изнуряющей жары, меньше туристов и цены становятся приятнее. Когда за окном прохладно, продлить лето можно всего за несколько часов полёта. Осень 2025 — время бархатного сезона, гастрономических фестивалей, виноградных сборов и неспешных прогулок по старинным городам.

Грузия — уют, вино и горы

Грузия осенью — это золотые виноградники, аромат свежего хлеба и щедрое гостеприимство. Здесь всё пропитано теплом и радостью жизни.

Погода:

  • октябрь: +16…+21 °C
  • ноябрь: +10…+14 °C

Чем заняться:

  • Купайтесь в Чёрном море в Батуми — бархатный сезон продолжается до октября.
  • Исследуйте улочки старого Тбилиси, поднимитесь на фуникулёре к парку Мтацминда, расслабьтесь в серных банях.
  • Побывайте в Кахетии - центре виноделия, где проходят винные фестивали и сбор урожая.
  • В горах Казбеги и Сванетии ждут треккинги, башни и древние легенды.
  • В начале октября не пропустите праздник "Тбилисоба" - атмосферное торжество вина, музыки и еды.

Что попробовать:
Хачапури, лобио, харчо, сациви, чашушули, соусы ткемали и сацебели, чурчхелу и вино нового урожая.

Совет:
Проверяйте погоду перед походами в горы — осенью возможны туманы и закрытые маршруты.

Турция — мягкое солнце и восточная нега

Осенняя Турция — идеальный компромисс между пляжем и экскурсиями. Температура комфортная, море тёплое, а цены снижаются.

Погода:

  • октябрь: +22…+26 °C, море +23…+25 °C
  • ноябрь: +16…+20 °C, море +19…+21 °C

Чем заняться:

  • Пляжный отдых на курортах Анталии, Сиде и Алании.
  • Экскурсии в Каппадокию с полётом на воздушных шарах.
  • Посещение Памуккале, древнего Эфеса, прогулки по Босфору.
  • Восточные бани, спа и шопинг на базарах.

Что попробовать:
Кебабы, рыбу с гриля, айвовый десерт, пахлаву, гранатовый сок, турецкий кофе и вино из региона Денизли.

Совет:
Выбирайте курорты Средиземного моря — на Эгейском в ноябре прохладно.

Армения — древние монастыри и вкус гор

Осень в Армении — это солнце, винные фестивали и ароматный кофе в уличных кофейнях Еревана.

Погода:

  • октябрь: +15…+20 °C
  • ноябрь: +8…+12 °C

Чем заняться:

  • Прогуляйтесь по площади Республики и Каскаду в Ереване.
  • Отправьтесь в Дилижан, к храму Гарни и монастырю Гегард.
  • Посетите озеро Севан и канатную дорогу "Крылья Татева".
  • В октябре — винные праздники и уличные ярмарки.

Что попробовать:
Долму, бастурму, хаш, шашлык, гранаты, айву, армянский коньяк и вино.

Совет:
В горах холодно по вечерам — возьмите тёплую куртку.

Абхазия — горы, море и аромат мандаринов

Осенняя Абхазия — это сочетание субтропиков и спокойного отдыха без суеты.

Погода:

  • октябрь: +18…+22 °C, море +20…+22 °C

  • ноябрь: +12…+16 °C, море +15…+17 °C

Чем заняться:

  • Пляжный отдых в Сухуми и Гагре.
  • Экскурсии к озеру Рица, Ново-Афонской пещере и монастырю.
  • Прогулки по эвкалиптовым рощам.
  • Участие в Празднике урожая в Лыхнах (3 ноября).

Что попробовать:
Абысту, рассольный сыр, копчёное мясо, хачапури, домашнее вино, фрукты — мандарины, гранаты, хурму.

Совет:
В ноябре море уже прохладное — планируйте экскурсионный отдых.

Египет — солнце, пирамиды и Красное море

Осенью Египет раскрывается во всей красе: море ласковое, погода мягкая, а древние памятники можно осмотреть без жары.

Погода:

  • октябрь: +26…+30 °C, море +26…+27 °C
  • ноябрь: +22…+26 °C, море +24…+25 °C

Чем заняться:

  • Пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха.
  • Дайвинг и снорклинг у коралловых рифов.
  • Экскурсии в Каир, Луксор, Долину царей и Гизу.
  • Прогулки по пустыне и ночные чаепития у бедуинов.

Что попробовать:
Кебаб, фалафель, морепродукты, восточные сладости, каркаде и кофе.

Совет:
Пейте только бутилированную воду и покупайте алкоголь только в отелях и лицензированных барах.

Как выбрать направление для осеннего отдыха

Настроение Где искать вдохновение
Продлить лето Турция, Египет, Абхазия
Вино и гастротуры Грузия, Армения
Горы и природа Сванетия, Каппадокия, Сочи
Культура и история Ереван, Стамбул, Каир
Фрукты и ароматы Абхазия, Кахетия, Турция

Полезно знать:

  • Осенью действуют акции и "горящие" туры — выгодно бронировать за 2-3 недели.
  • Многие страны (Грузия, Армения, Абхазия, Турция) доступны без визы.
  • Для путешествий по Кавказу достаточно внутреннего паспорта РФ.

Осень — время, когда мир становится мягче и глубже. Каждое направление хранит своё настроение: тёплые волны Чёрного моря, золотые виноградники Закавказья, солнце пустыни и ароматы восточных базаров. Не стоит ждать лета, чтобы почувствовать радость путешествия — стоит лишь выбрать точку на карте и позволить осени подарить свои краски, ароматы и вдохновение.

