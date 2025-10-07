Куда поехать осенью 2025 за границу: Грузия, Турция, Армения, Египет и другие страны
Осень — идеальное время для путешествий в тёплые страны: нет изнуряющей жары, меньше туристов и цены становятся приятнее. Когда за окном прохладно, продлить лето можно всего за несколько часов полёта. Осень 2025 — время бархатного сезона, гастрономических фестивалей, виноградных сборов и неспешных прогулок по старинным городам.
Грузия — уют, вино и горы
Грузия осенью — это золотые виноградники, аромат свежего хлеба и щедрое гостеприимство. Здесь всё пропитано теплом и радостью жизни.
Погода:
- октябрь: +16…+21 °C
- ноябрь: +10…+14 °C
Чем заняться:
- Купайтесь в Чёрном море в Батуми — бархатный сезон продолжается до октября.
- Исследуйте улочки старого Тбилиси, поднимитесь на фуникулёре к парку Мтацминда, расслабьтесь в серных банях.
- Побывайте в Кахетии - центре виноделия, где проходят винные фестивали и сбор урожая.
- В горах Казбеги и Сванетии ждут треккинги, башни и древние легенды.
- В начале октября не пропустите праздник "Тбилисоба" - атмосферное торжество вина, музыки и еды.
Что попробовать:
Хачапури, лобио, харчо, сациви, чашушули, соусы ткемали и сацебели, чурчхелу и вино нового урожая.
Совет:
Проверяйте погоду перед походами в горы — осенью возможны туманы и закрытые маршруты.
Турция — мягкое солнце и восточная нега
Осенняя Турция — идеальный компромисс между пляжем и экскурсиями. Температура комфортная, море тёплое, а цены снижаются.
Погода:
- октябрь: +22…+26 °C, море +23…+25 °C
- ноябрь: +16…+20 °C, море +19…+21 °C
Чем заняться:
- Пляжный отдых на курортах Анталии, Сиде и Алании.
- Экскурсии в Каппадокию с полётом на воздушных шарах.
- Посещение Памуккале, древнего Эфеса, прогулки по Босфору.
- Восточные бани, спа и шопинг на базарах.
Что попробовать:
Кебабы, рыбу с гриля, айвовый десерт, пахлаву, гранатовый сок, турецкий кофе и вино из региона Денизли.
Совет:
Выбирайте курорты Средиземного моря — на Эгейском в ноябре прохладно.
Армения — древние монастыри и вкус гор
Осень в Армении — это солнце, винные фестивали и ароматный кофе в уличных кофейнях Еревана.
Погода:
- октябрь: +15…+20 °C
- ноябрь: +8…+12 °C
Чем заняться:
- Прогуляйтесь по площади Республики и Каскаду в Ереване.
- Отправьтесь в Дилижан, к храму Гарни и монастырю Гегард.
- Посетите озеро Севан и канатную дорогу "Крылья Татева".
- В октябре — винные праздники и уличные ярмарки.
Что попробовать:
Долму, бастурму, хаш, шашлык, гранаты, айву, армянский коньяк и вино.
Совет:
В горах холодно по вечерам — возьмите тёплую куртку.
Абхазия — горы, море и аромат мандаринов
Осенняя Абхазия — это сочетание субтропиков и спокойного отдыха без суеты.
Погода:
-
октябрь: +18…+22 °C, море +20…+22 °C
-
ноябрь: +12…+16 °C, море +15…+17 °C
Чем заняться:
- Пляжный отдых в Сухуми и Гагре.
- Экскурсии к озеру Рица, Ново-Афонской пещере и монастырю.
- Прогулки по эвкалиптовым рощам.
- Участие в Празднике урожая в Лыхнах (3 ноября).
Что попробовать:
Абысту, рассольный сыр, копчёное мясо, хачапури, домашнее вино, фрукты — мандарины, гранаты, хурму.
Совет:
В ноябре море уже прохладное — планируйте экскурсионный отдых.
Египет — солнце, пирамиды и Красное море
Осенью Египет раскрывается во всей красе: море ласковое, погода мягкая, а древние памятники можно осмотреть без жары.
Погода:
- октябрь: +26…+30 °C, море +26…+27 °C
- ноябрь: +22…+26 °C, море +24…+25 °C
Чем заняться:
- Пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха.
- Дайвинг и снорклинг у коралловых рифов.
- Экскурсии в Каир, Луксор, Долину царей и Гизу.
- Прогулки по пустыне и ночные чаепития у бедуинов.
Что попробовать:
Кебаб, фалафель, морепродукты, восточные сладости, каркаде и кофе.
Совет:
Пейте только бутилированную воду и покупайте алкоголь только в отелях и лицензированных барах.
Как выбрать направление для осеннего отдыха
|Настроение
|Где искать вдохновение
|Продлить лето
|Турция, Египет, Абхазия
|Вино и гастротуры
|Грузия, Армения
|Горы и природа
|Сванетия, Каппадокия, Сочи
|Культура и история
|Ереван, Стамбул, Каир
|Фрукты и ароматы
|Абхазия, Кахетия, Турция
Полезно знать:
- Осенью действуют акции и "горящие" туры — выгодно бронировать за 2-3 недели.
- Многие страны (Грузия, Армения, Абхазия, Турция) доступны без визы.
- Для путешествий по Кавказу достаточно внутреннего паспорта РФ.
Осень — время, когда мир становится мягче и глубже. Каждое направление хранит своё настроение: тёплые волны Чёрного моря, золотые виноградники Закавказья, солнце пустыни и ароматы восточных базаров. Не стоит ждать лета, чтобы почувствовать радость путешествия — стоит лишь выбрать точку на карте и позволить осени подарить свои краски, ароматы и вдохновение.
