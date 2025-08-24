Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:55

Почему отпуск иногда лечит, а иногда только маскирует проблему выгорания

Отпуск и выгорание: кому он действительно помогает

Мы привыкли думать, что отпуск — универсальное средство от усталости. Море, новые впечатления, отключённый телефон — и силы вернутся. Но реальность сложнее: отпуск действительно помогает многим, но не всем.

Когда отпуск работает

Если усталость связана с накопившейся нагрузкой, смена обстановки даёт хороший эффект. Мозг переключается на новые впечатления, тело отдыхает от рутины. Даже неделя вдали от работы помогает снизить уровень стресса, улучшает сон и настроение.

Я сам замечал, что после короткого отпуска возвращался в работу с большим энтузиазмом. Особенно если удавалось полностью отключить рабочие чаты и не думать о задачах.

Когда отпуск не спасает

Если выгорание глубокое, отпуск может дать только кратковременный эффект. Через пару дней после возвращения снова наступает тяжесть, раздражение и усталость. Это сигнал, что причина не только в переутомлении, но и в самой системе: постоянные переработки, отсутствие баланса между личным и рабочим, внутренние конфликты.

Личный опыт

У меня был отпуск в Азии, после которого я вернулся с яркими впечатлениями, но через неделю снова чувствовал себя выжатым. Тогда я понял: дело не только в отдыхе, а в том, что работа "съедала" личное время. Пришлось менять не только место, где отдыхаю, но и подход к рабочим привычкам.

Что помогает больше

Отпуск работает лучше, если он:
— включает полное отключение от работы (никаких писем и звонков);
— не превращается в марафон экскурсий, а даёт время на спокойный отдых;
— сопровождается изменением привычек по возвращении (например, соблюдение режима сна и границ работы).

Итог

Отпуск — хороший инструмент для восстановления, но он не лечит само выгорание. Он помогает тем, кто устал физически или эмоционально от рутины, но не решает глубинных проблем. В некоторых случаях нужна не только смена обстановки, но и переоценка своих рабочих привычек и границ.

