Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отпуск
отпуск
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:01

Отпуск, который работает: как я научился отдыхать по-настоящему

Настоящая перезагрузка: как сделать отпуск полезным для психики и тела

Мы часто ждем от отпуска чудес, но возвращаемся уставшими. Слишком много экскурсий, постоянные звонки с работы или привычка таскать ноутбук за границу превращают отдых в ещё одну нагрузку. Я понял: чтобы отпуск стал настоящей перезагрузкой, важно поменять подход.

Полное отключение от работы

Первое правило — отпуск не должен быть "офисом на пляже". Автоответчик на почте, выключенные чаты, отсутствие ноутбука в рюкзаке. Когда рабочие вопросы действительно "отрубаются", мозг получает шанс отдохнуть.

Баланс активности и покоя

Отпуск не должен превращаться в марафон экскурсий. Я заметил, что если чередую активные дни (поход, прогулки, экскурсия) с ленивыми (пляж, книги, сон), возвращаюсь более отдохнувшим. Тело и голова восстанавливаются именно на контрасте.

Новая среда = новая энергия

Путешествие в новые места работает лучше, чем неделя на диване. Мозг обновляется, когда получает свежие впечатления: новые запахи, еда, природа. Даже короткий уикенд в новом городе может зарядить сильнее долгого отдыха дома.

Маленькие ритуалы

Я стал вводить вечерние ритуалы даже в отпуске: прогулка перед сном, дневник с тремя записями "за что благодарен". Эти мелочи помогают заземлиться и прожить отпуск глубже, а не пролететь его в режиме "галочки".

Личный опыт

В последний отпуск я впервые оставил ноутбук дома и не заходил в рабочую почту. Первые два дня было тревожно, но потом пришло настоящее чувство свободы. Вернулся без ощущения тяжести и впервые не считал дни до "нового выгорания".

Итог

Отпуск превращается в перезагрузку, если в нём есть три вещи: отключение от работы, баланс активности и покоя, и небольшие личные ритуалы. Только так отдых даёт энергию, а не усталость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией вчера в 21:21

Заочное решение и иностранная компания: сможет ли пассажир увидеть свой миллион

Турист отсудил почти миллион у Turkish Airlines за аннулированные билеты. Но юристы предупреждают: из-за заочного решения деньги могут задержать.

Читать полностью » В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях вчера в 21:21

Отдых без экрана: в Госдуме задумались о запрете телефонов у детей

В Госдуме предложили ограничить использование телефонов в детских лагерях: парламентарии считают, что гаджеты мешают воспитанию и отдыху подростков.

Читать полностью » Визовые центры Испании сократили агентские квоты, подача через посредников почти невозможна вчера в 19:11

Боты и перекупщики бессильны: новые правила рушат теневой рынок виз

Испанский визовый центр ограничил число паспортов и слотов для подачи. Посредникам стало сложнее, туристам остаётся ждать новые даты или обращаться в другие страны.

Читать полностью » Веломаршрут в Лимоне-суль-Гарда назвали самым красивым в Европе вчера в 18:10

Восхитительная велодорожка, которая летит над озером: как живописный маршрут в Италии стал настоящим трендом

Уникальная велосипедная дорожка в Италии на озере Гарда уже завоевала популярность! Узнайте, как 2 километра красоты дарят невероятные впечатления.

Читать полностью » Топ-места Пушкина, которые нельзя пропустить — от Янтарной комнаты до Лицея вчера в 17:06

Между сиянием барокко и тишиной Лицея: как в Пушкине оживает история России

Узнайте, почему Пушкин — особенный город-музей и какие места стоит посетить, чтобы насладиться барочным величием и историей удивительного региона.

Читать полностью » 8 лучших мест, которые стоит посетить в Словакии вчера в 16:56

Город вечеринок и монастырей: почему Братислава не вписывается в привычные рамки

Откройте для себя невероятные тайны Словакии в 2025 году: от Братиславы до Высоких Татр! Узнайте, какие уникальные места стоит включить в свой маршрут.

Читать полностью » Международное жюри включило Бёврон-ан-Ож в список аутентичных деревень Франции вчера в 16:27

Эта деревня во Франции признана уникальной — теперь туристы мечтают попасть сюда

Бёврон-ан-Ож получил международное признание и готовится к туристическому буму. Что скрывает эта деревня, где время будто остановилось?

Читать полностью » Турпоток в Чехию превысил 22 миллиона человек — рекорд после 2019 года вчера в 16:04

Чехия принимает миллионы туристов, но именно эти гости портят впечатление

Чехия привлекает миллионы туристов, но есть гости, которых местные жители не ждут. Кто портит атмосферу Праги и почему?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Садоводство

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru