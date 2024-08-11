Специалист по туризму рассказала про основные уловки недобросовестных предпринимателей на черноморских курортах

Для избежания обмана в бархатный сезон на Черном море важно проявлять бдительность при бронировании жилья и пользовании услугами такси. Директор туристического агентства Ирина Мартыненко отметила, что основные уловки недобросовестных предпринимателей включают недостоверное описание расстояния до моря и удобств в арендуемом жилье, требование предоплаты за несуществующее размещение, а также продажу некачественных местных вин.
Чтобы защитить себя, рекомендуется использовать проверенные сервисы для бронирования, следить за отзывами, избегать нелегальных такси и проверять местоположение через карты. Также стоит обращать внимание на неанонсированные платежи за услуги на пляже, в гостиницах и ресторанах, сообщает Вечерняя Москва.
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