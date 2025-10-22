Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Послеотпускная депрессия
Послеотпускная депрессия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:06

Чемоданы разобраны, а тоска осталась: что делать, чтобы вернуться в строй после отпуска

Названы эффективные способы справиться с послеотпускной апатией и усталостью

Отпуск закончился, чемоданы распакованы, загар начинает сходить, а настроение — нет. Кажется, ещё вчера вы гуляли по набережной, ели свежие фрукты и не знали, что такое слово "дедлайн". Но вот вы снова дома, а за окном серое небо, в телефоне десятки непрочитанных писем, и мысль о работе вызывает тоску. Не паникуйте: послеотпускная апатия — естественная реакция организма. Рассказываем, как помочь себе плавно вернуться к привычному ритму и не растерять отпускное спокойствие.

Часть первая: восстановление тела

1. Дайте себе день на адаптацию

Не геройствуйте. Прилететь ночью и утром выйти в офис — прямой путь к раздражительности.
Лучше запланируйте возвращение за день-два до работы. Используйте это время, чтобы выспаться, привести себя и дом в порядок, закупить продукты и не погружаться в рутину с разбега.

2. Возвращайтесь в середине недели

Если можете, берите отпуск так, чтобы первый рабочий день выпал на среду или четверг.
Три коротких дня помогут вернуться в форму без шока — а впереди уже выходные, когда можно снова перевести дух.

3. Переключите питание

После гастрономических приключений организму нужно "разгрузиться".
Откажитесь на пару дней от экзотики, фастфуда и алкоголя. Добавьте больше свежих овощей, зелени, каш, лёгких супов.
И не забудьте про воду — после перелётов и смены климата организм часто обезвожен.

4. Позаботьтесь о теле

Даже короткий перелёт — стресс для мышц и сосудов.
Запишитесь на массаж, устройте домашний спа-день: горячая ванна с солью, маска на лицо, ароматические свечи.
Сон тоже часть терапии. Старайтесь ложиться по местному времени, чтобы быстрее справиться с джетлагом.

Часть вторая: восстановление души

Психологическое возвращение домой обычно даётся сложнее. После моря, гор или шумных улиц Европы всё кажется слишком привычным и скучным. Но именно мелочи помогут вернуть радость повседневности.

1. Не оставляйте чемодан напоминанием об отпуске

Разберите вещи сразу. Чем дольше чемодан стоит в углу, тем сложнее отпустить отпуск.
Постиранные вещи и чистый дом дают ощущение порядка — мозг воспринимает это как сигнал: "мы дома".

Сувениры и открытки лучше сразу расставить: пусть фигурка Будды или магнит из Грузии займут своё место. А один снимок можно повесить рядом с рабочим столом — как напоминание о приятных днях, но без тоски.

2. Найдите радость в привычном

Да, дома нет океана. Зато есть ваша любимая подушка, душ с привычным напором воды и супермаркет, где не нужно переводить этикетки.
Попробуйте смотреть на знакомые вещи с благодарностью.
Когда перестаёшь сравнивать "там" и "здесь", возвращение перестаёт казаться наказанием.

3. Сохраните отпускные привычки

Если в отпуске вы начинали утро с кофе на балконе, почему бы не сделать это традицией?
Обустраивайте себе уютные моменты: короткая прогулка перед сном, ужин без телефона, чашка чая у окна.

Даже в сером городе можно поймать ощущение отдыха — например, смотреть на закат по дороге с работы.

4. Планируйте маленькие радости

Чтобы не провалиться в уныние, заполните календарь приятными делами:

  • поход в новый ресторан;
  • вечер в музее или на выставке;
  • мастер-класс по рисованию или кулинарии;
  • встреча с друзьями.

Пусть хотя бы раз в неделю у вас будет событие, которое вызывает ожидание — это заменит эффект "предвкушения отпуска".

5. Встречайтесь с близкими

Вечер с друзьями — лучший способ вернуть энергию.
Соберите компанию, раздайте сувениры, расскажите весёлые истории из поездки.
Если привезли вкусности — устройте мини-ужин в "отпускном" стиле: тайские сладости, французские сыры или вино из Армении.

Так вы не только поделитесь эмоциями, но и продлите атмосферу отдыха.

6. Разберите фотографии постепенно

Не нужно устраивать марафон редактирования всех десяти тысяч снимков за вечер.
Пусть это станет вашим ритуалом: выбирайте по паре кадров утром за кофе или вечером перед сном.
Так вы будете возвращаться мыслями к отпуску без ощущения потери — и плавно адаптируетесь.

7. Начните мечтать о следующем отпуске

Планирование будущих поездок — идеальная терапия.
Посмотрите, куда можно слетать весной, почитайте отзывы о необычных маршрутах, прикиньте бюджет.
Даже предварительные планы дают ощущение, что отдых не закончился, а просто сделал паузу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как питаться в путешествии, чтобы не поправиться сегодня в 6:09
Тур по all inclusive без последствий: как вернуться из отпуска без лишних килограммов

Шведский стол, вино, десерты и полное отсутствие графика — рассказываем, как наслаждаться отпуском и не привезти домой ни одного лишнего килограмма.

Читать полностью » Правозащитник Иван Мельников сообщил о десятках россиян, попавших в рабство в Мьянме вчера в 22:26
От туристической визы до тюрьмы без решёток: как россияне становятся жертвами азиатских вербовщиков

Российский правозащитник рассказал, что десятки россиян могли попасть в рабство в Мьянме. Как работают скам-центры и почему жертвы оказываются без документов и связи?

Читать полностью » Путешественник Алексей Кутовой объяснил, почему Вьетнам выгоднее Таиланда для длительного отдыха вчера в 21:16
Вьетнам дешевле, Таиланд комфортнее: как не ошибиться с зимовкой

Где лучше провести зиму — во Вьетнаме или Таиланде? Российский блогер сравнил климат, цены и атмосферу двух популярных направлений и рассказал, кому подойдёт каждая страна.

Читать полностью » Блогер Елена Лисейкина: египетские курорты живут в двух мирах — праздник в отеле и запустение за воротами вчера в 20:27
Снаружи восточная сказка, внутри — облупившаяся краска: как Египет разочаровывает туристов

Российская путешественница рассказала, почему отдых в Египте не всегда похож на рекламные буклеты. Какие сюрпризы ждут туристов и как не испортить отпуск?

Читать полностью » Российская путешественница объяснила, почему немцев поражает щедрость и домашняя еда россиянок вчера в 19:17
"Ждать русскую дольше, чем поезд": немецкие мужчины — о наших привычках

Почему немцев пугает гостеприимство и нарядность русских женщин? Российская путешественница рассказала, какие привычки вызывают у европейцев шок и восхищение одновременно.

Читать полностью » Лучшее время для отдыха в Дананге — с февраля по май, когда море остаётся тёплым и спокойным вчера в 18:13
Город, где дракон дышит огнём и воздух пахнет солью: Дананг, который невозможно забыть

Дананг — идеальное место для отдыха! Узнайте, когда лучше ехать, что посмотреть и как избежать ошибок, чтобы ваш отпуск стал незабываемым.

Читать полностью » Автотуристы из России проехали маршрут Москва — Тбилиси — Батуми — Трабзон протяжённостью около 7000 км вчера в 17:07
От Москвы до Батуми — и дальше в Турцию: маршрут, где дорога важнее пункта назначения

Как организовать автопутешествие Москва—Грузия—Турция: деньги, связь, граница, парковки, пляжи и шопинг. Практические советы и маршрут без "подвохов".

Читать полностью » Миллениалы и зумеры всё чаще используют путешествия как форму эмоциональной терапии вчера в 16:57
Мир как аптечка: где искать лекарство от тревоги и выгорания

Изучите, как путешествия становятся терапией для ума и тела: 88% людей подтверждают, что смена обстановки снижает уровень стресса и возвращает радость жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Наталья Орлова из Пироговского университета рассказала, когда при простуде нужны антибиотики
Дом
Антиквар объяснила, какие лампы, часы и фарфор из СССР высоко ценятся на рынке
Садоводство
Имбирь укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение — Екатерина Мельникова
Питомцы
Ветеринары: чаще всего собаки отказываются от сухого корма из-за проблем с дёснами и зубами
Еда
Свинина в красном вине с чесноком и лавровым листом сохраняет насыщенный вкус
Авто и мото
Сервис-менеджер Тимофеев: внешний вид машины влияет на решение покупателя
Авто и мото
В США подан коллективный иск против Stellantis из-за уязвимости систем защиты автомобилей
Наука
Археологи нашли в Борзуме 450 римских монет и золотое кольцо — Маркус Шайбнер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet