Россияне ответили, какой вид отдыха предпочли в текущий летний период

Около 60% россиян предпочитают проводить лето на дачах, что делает это самым популярным видом отдыха в стране. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, такой выбор объясняется желанием уединиться с природой и возможностью заниматься садоводством, сообщает News.Ru.
Важные преимущества дачного отдыха включают времяпрепровождение с семьёй и друзьями, наслаждение природой и участие в активностях на свежем воздухе. Экономический аспект также играет роль, особенно после пандемии, когда поездки за город стали доступнее по сравнению с дорогими турами за границу.
Чаплин считает, что популярность отдыха на даче будет расти в ближайшие годы, предоставляя комфорт, разнообразие и свободу.
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