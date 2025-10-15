Не время прохлаждаться: в России предложили урезать отпуска и новогодние каникулы
В России развернулась новая дискуссия о продолжительности отдыха. Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой пересмотреть трудовое законодательство, предложив сократить ежегодный отпуск и новогодние каникулы. По его мнению, в нынешних условиях стране необходимо сосредоточиться на стабильной работе промышленности и снижении производственных простоев.
"Не время прохлаждаться на курортах"
В интервью изданию "Абзац" общественник заявил, что текущие вызовы требуют большей трудовой мобилизации. По его расчётам, оптимальный срок ежегодного отпуска для россиян должен составлять 21 календарный день, а не 28, как сейчас.
"Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах", — заявил Вадим Попов.
Попов считает, что длительные отпуска снижают общую производительность и мешают устойчивому функционированию экономики. В условиях мобилизации ресурсов, по его словам, каждая неделя труда имеет значение.
Сокращение новогодних каникул — тоже в планах
Помимо уменьшения ежегодного отпуска, общественник предложил ограничить новогодние каникулы шестью днями - с 31 декабря по 5 января включительно.
Сейчас россияне отдыхают в среднем от 8 до 10 дней, что, по словам Попова, приводит к "практически полному останову производства" и значительным убыткам для предприятий.
"Длительные каникулы наносят ущерб экономике. Оптимальный формат — отдых до 5 января, а 6-го страна должна возвращаться к работе", — пояснил общественник.
Он также считает, что более короткий отдых положительно скажется на физическом и психологическом состоянии работников: люди меньше выбиваются из режима и быстрее возвращаются к трудовой активности.
Сравнение с другими странами
|Страна
|Средний отпуск
|Новогодние выходные
|Особенности
|Россия
|28 дней
|8-10 дней
|Один из самых длинных праздничных периодов в мире
|Германия
|24 дня
|2 дня
|Чередуются короткие перерывы в течение года
|США
|10-15 дней
|1-2 дня
|Нет обязательных государственных каникул
|Китай
|15 дней
|7 дней (Праздник весны)
|Ежегодная миграция работников
|Франция
|25-30 дней
|2 дня
|Частые краткосрочные выходные
Из таблицы видно, что российские трудящиеся действительно отдыхают больше, чем многие зарубежные коллеги. Однако эксперты отмечают: уровень стресса и переработок в России также выше среднего, что делает длительные отпуска важным элементом сохранения трудоспособности.
Как предложение может повлиять на туристическую отрасль
Если инициатива будет поддержана, отдых на курортах - особенно заграничных — может сократиться. Туроператоры уже опасаются, что ограничение отпусков приведёт к снижению продаж туров продолжительностью более 10-12 дней.
Компактные поездки, наоборот, получат развитие: вероятно, вырастет спрос на уикенд-туры, SPA-пакеты, внутренние маршруты и автотуризм.
"Если россияне будут отдыхать меньше, рынок адаптируется — появятся короткие форматы путешествий и новые предложения для отдыха внутри страны", — комментируют представители туриндустрии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что сокращение отпусков автоматически повысит производительность.
Последствие: рост выгорания и снижение мотивации у работников.
Альтернатива: внедрить гибкие графики и частичные отпуска по выбору сотрудников.
-
Ошибка: полностью отменить длинные новогодние каникулы.
Последствие: потеря сезонного турпотока и доходов в сфере услуг.
Альтернатива: чередовать праздники и короткие выходные в течение года.
-
Ошибка: игнорировать психологический эффект отдыха.
Последствие: увеличение заболеваемости и текучести кадров.
Альтернатива: развивать корпоративные программы восстановления и спорт-паузы на работе.
А что если идею поддержат?
Экономисты полагают, что реформа трудового календаря может стать одной из самых чувствительных для общества. Для предприятий она принесёт снижение простоев и логистических затрат, а для людей — риск усталости и ухудшения баланса "работа-жизнь".
Некоторые эксперты предлагают компромисс: оставить отпуск 28 дней, но разрешить делить его на три части, что позволит более рационально распределять отдых без потерь для производства.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Рост производительности и сокращение простоев
|Риск выгорания и снижения мотивации
|Потенциальный рост ВВП и налоговых поступлений
|Удар по туризму и сфере услуг
|Более стабильный график работы предприятий
|Недовольство работников и профсоюзов
|Возможность перераспределить праздники в течение года
|Потеря имиджа "страны отдыха"
Часто задаваемые вопросы
Можно ли законодательно сократить отпуск до 21 дня?
Да, но только через внесение изменений в Трудовой кодекс. Сейчас минимальный отпуск закреплён на уровне 28 календарных дней.
Почему новогодние каникулы считают вредными для экономики?
Потому что большинство производств и организаций встают на паузу, что приводит к временным потерям выручки и отложенным поставкам.
Есть ли у работников возможность выбирать, когда отдыхать?
Да, многие компании уже применяют графики отпусков с разбиением — это помогает избежать массового простоя летом и зимой.
Мифы и правда
-
Миф: сокращение отпусков поможет экономике стать эффективнее.
Правда: без системных реформ труда и стимулирования производительности эффект будет кратковременным.
-
Миф: россияне отдыхают больше всех в мире.
Правда: по количеству выходных Россия действительно в числе лидеров, но по качеству жизни — в середине рейтинга.
-
Миф: короткие каникулы укрепляют здоровье.
Правда: медики считают, что полноценное восстановление требует минимум 2-3 недель подряд.
3 интересных факта
-
В России с 2013 года обсуждается идея сокращения новогодних каникул, но ни одна инициатива не дошла до Госдумы.
-
По данным Роструда, около 70 % россиян не используют отпуск полностью, оставляя по 5-7 дней ежегодно.
-
Средняя продолжительность отдыха у топ-менеджеров — 12-14 дней в год, у рабочих — до 30.
Исторический контекст
Первые нормы ежегодного отпуска в России появились ещё в Трудовом кодексе 1918 года - тогда он составлял две недели. В советский период отпуск постепенно увеличивался и к 1970-м достиг привычных 24-28 дней. Новогодние каникулы в современном виде были введены только в 2005 году и с тех пор неоднократно становились предметом общественных дебатов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru