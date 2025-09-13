Экономисты подсчитали: отпуск в каком месяце принесёт больше денег

По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, наибольшую финансовую выгоду россияне получат, если уйдут в отпуск в октябре. А вот ноябрь — самый невыгодный месяц для отдыха.

Почему октябрь выгоднее

В октябре 31 календарный день , из которых 23 рабочих .

В ноябре — 30 календарных дней и только 19 рабочих (из-за праздников).

В декабре — снова 31 день, но рабочих — 22.

Сравнение выплат

Если взять условный уровень зарплаты — 72 тыс. руб. в месяц (средний дневной заработок — 2158 руб.), то:

Октябрь : отпускные — 30,2 тыс. зарплата — 40,7 тыс. всего — 70,9 тыс. руб.

Ноябрь : отпускные — 30,2 тыс. зарплата — 37,9 тыс. всего — 68,1 тыс. руб.

Декабрь : отпускные — 30,2 тыс. зарплата — 39,3 тыс. всего — 69,5 тыс. руб.



Таким образом, из-за меньшего числа рабочих дней в ноябре итоговая сумма окажется ниже.

Важные нюансы

Экономист напомнил: