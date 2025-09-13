Экономисты подсчитали: отпуск в каком месяце принесёт больше денег
По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, наибольшую финансовую выгоду россияне получат, если уйдут в отпуск в октябре. А вот ноябрь — самый невыгодный месяц для отдыха.
Почему октябрь выгоднее
-
В октябре 31 календарный день, из которых 23 рабочих.
-
В ноябре — 30 календарных дней и только 19 рабочих (из-за праздников).
-
В декабре — снова 31 день, но рабочих — 22.
Сравнение выплат
Если взять условный уровень зарплаты — 72 тыс. руб. в месяц (средний дневной заработок — 2158 руб.), то:
-
Октябрь:
-
отпускные — 30,2 тыс.
-
зарплата — 40,7 тыс.
-
всего — 70,9 тыс. руб.
-
-
Ноябрь:
-
отпускные — 30,2 тыс.
-
зарплата — 37,9 тыс.
-
всего — 68,1 тыс. руб.
-
-
Декабрь:
-
отпускные — 30,2 тыс.
-
зарплата — 39,3 тыс.
-
всего — 69,5 тыс. руб.
-
Таким образом, из-за меньшего числа рабочих дней в ноябре итоговая сумма окажется ниже.
Важные нюансы
Экономист напомнил:
-
отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 дня до начала отдыха;
-
средний дневной заработок для расчёта отпускных определяется по специальной формуле (сумма зарплаты за 12 месяцев ÷ 12 ÷ среднемесячное число календарных дней);
-
итоговые цифры зависят от индивидуальных особенностей начислений.
