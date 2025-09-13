Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:19

Экономисты подсчитали: отпуск в каком месяце принесёт больше денег

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь

По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, наибольшую финансовую выгоду россияне получат, если уйдут в отпуск в октябре. А вот ноябрь — самый невыгодный месяц для отдыха.

Почему октябрь выгоднее

  • В октябре 31 календарный день, из которых 23 рабочих.

  • В ноябре — 30 календарных дней и только 19 рабочих (из-за праздников).

  • В декабре — снова 31 день, но рабочих — 22.

Сравнение выплат

Если взять условный уровень зарплаты — 72 тыс. руб. в месяц (средний дневной заработок — 2158 руб.), то:

  • Октябрь:

    • отпускные — 30,2 тыс.

    • зарплата — 40,7 тыс.

    • всего — 70,9 тыс. руб.

  • Ноябрь:

    • отпускные — 30,2 тыс.

    • зарплата — 37,9 тыс.

    • всего — 68,1 тыс. руб.

  • Декабрь:

    • отпускные — 30,2 тыс.

    • зарплата — 39,3 тыс.

    • всего — 69,5 тыс. руб.

Таким образом, из-за меньшего числа рабочих дней в ноябре итоговая сумма окажется ниже.

Важные нюансы

Экономист напомнил:

  • отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 дня до начала отдыха;

  • средний дневной заработок для расчёта отпускных определяется по специальной формуле (сумма зарплаты за 12 месяцев ÷ 12 ÷ среднемесячное число календарных дней);

  • итоговые цифры зависят от индивидуальных особенностей начислений.

