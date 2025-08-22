Хватит копать могилу продуктивности: вот, что вы делаете не так на работе

Отпуск — это время для отдыха и восстановления сил. Врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина, рассказала, что некоторые привычки, сформированные в отпуске, стоит перенести в повседневную жизнь, чтобы снизить уровень стресса, сохранить энергию и работать продуктивнее. Об этом сообщает РИАМО, ссылаясь на интервью с экспертом.

Если в отпуске вы просыпались без будильника, это верный признак того, что ваш организм работал в гармонии с циркадными ритмами. Ирина Крашкина советует попробовать ложиться спать чуть раньше, чтобы хотя бы пару раз в неделю просыпаться естественно. Это снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает настроение и делает утро более легким.

Дефолт-режим мозга: польза "ничегонеделания”

"В отпуске вы, наверное, просто сидели и смотрели вдаль. Это не лень — это дефолт-режим мозга, когда он перерабатывает информацию, восстанавливается, придумывает новое,” — поясняет Ирина Крашкина.

Встройте в свой рабочий день 10-15 минут тишины. Закройте глаза, не смотрите в телефон, просто дышите. Это реально снижает когнитивное истощение и позволяет мозгу отдохнуть от постоянной нагрузки.

Осознанное потребление пищи — еще одна полезная привычка, которую стоит перенести из отпуска в повседневную жизнь. Во время отпуска вы, вероятно, ели медленно, с удовольствием, не отвлекаясь на телефон или другие гаджеты. Ирина Крашкина рекомендует применить этот подход и в офисе. Ешьте без телефона, выключайте уведомления хотя бы на полчаса, делайте одну задачу за раз.

Многозадачность: враг продуктивности

Врач-психотерапевт отмечает, что многозадачность снижает продуктивность почти на 40%. Сосредоточение на одной задаче за раз, напротив, помогает работать качественнее и с меньшим стрессом. Это позволяет избежать перегрузки и повысить эффективность работы.

В дополнение к вышеперечисленным привычкам, Ирина Крашкина советует практиковать медитацию и другие техники релаксации. Регулярные занятия медитацией помогают снизить уровень тревожности, улучшить концентрацию внимания и укрепить нервную систему.

Физическая активность: движение как антистресс

Не забывайте о физической активности. Регулярные занятия спортом или просто прогулки на свежем воздухе способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают бороться со стрессом и улучшают общее самочувствие.

Интересные факты о стрессе и продуктивности:

Уровень стресса может влиять на креативность: умеренный стресс может стимулировать творческое мышление, а чрезмерный — блокировать его.

Регулярные перерывы в работе повышают продуктивность: короткие перерывы позволяют мозгу отдохнуть и восстановить силы.

Установка реалистичных целей снижает уровень стресса: разбивайте большие задачи на более мелкие, достижимые цели.

В заключение, Ирина Крашкина призывает не выбрасывать все, что вы полюбили в отпуске. Перенос полезных привычек в повседневную жизнь — это ключ к снижению стресса, сохранению энергии и повышению продуктивности. Забота о себе, здоровый образ жизни и осознанный подход к работе помогут вам чувствовать себя лучше и достигать больших успехов.