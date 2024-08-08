На юго-западе Японии в районе острова Кюсю объявлена угроза цунами в следствие землетрясения магнитудой 7,1

На юго-западе Японии, недалеко от острова Кюсю, зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1, в связи с чем объявлена угроза цунами. С соответствующим заявлением выступило национальное метеорологическое управление.

Ранее было заявлено о магнитуде 6,9. Эпицентр обнаружен вблизи префектуры Миядзаки на строве Кюсю, на глубине 30 км от поверхности океана.

После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, для западного и юного побережья острова Сикоку.

Согласно информации сейсмологов, в префектурах Кагосима,Коти, Миядзаки,Оита иЭхимэ высотка возможных волн может достигать до 1 метра. Сообщается, что первые волны уже могли добраться до берегов этих регионов. В настоящее время не поступало сведений о пострадавших или разрушениях. В результате стихии движение скоростных поездов "синкансэн" на Кюсю было временно приостановлено. На атомных станциях "Сендай" и "Иката", расположенных в этом регионе, проводятся проверки.

Фото: Wikimedia Commons/ Sunset on the Sea of Japan , colin, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)