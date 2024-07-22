В хорватском городе Дарувар произошла трагедия в доме для престарелых граждан. Согласно сообщениям Хорватского радио и телевидения (HRT), мужчина открыл огонь внутри здания, в результате чего пятеро человек лишились жизни.

По предварительным данным, неизвестный проник в учреждение для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями и начал расстреливать находившихся там людей. Пять человек скончались на месте, остальным была оказана медицинская помощь.

Местные средства массовой информации предполагают, что стрелок уже задержан правоохранительными органами, однако официального заявления от Министерства внутренних дел Хорватии пока не поступало.

Фото:commons.wikimedia.orgКароль Шадковски (АМЗ Кутно)(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)