По информации, предоставленной пресс-службой банка, приложение CrowdStrike не используется в периметре ВТБ, поэтому глобальный сбой в IT не повлиял на работу сервисов группы ВТБ.

Представители пресс-службы заявили, что глобальный сбой IT был вызван неправильным обновлением приложения CrowdStrike, которое не используется в периметре ВТБ, и не оказало влияния на работоспособность сервисов группы ВТБ.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что начиная с 2019 года ВТБ постоянно работает над обеспечением независимости от зарубежных технологий. По данным пресс-службы, на данный момент 85% прикладных систем ВТБ не зависят от зарубежных решений.

Планируется, что к концу 2024 года данный показатель достигнет 95%. Для замещения зарубежных IT-систем и сервисов с 2021 года ВТБ планирует инвестировать 90 миллиардов рублей, из которых более 50 миллиардов придется на 2024 год. Инвестиции в IT-импортозамещение в этом году станут рекордными для ВТБ, по словам представителей пресс-службы.

Согласно изданию Verge, утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой оборудования на базе Windows, что затронуло операторов связи, банки и авиакомпании. Причина масштабных сбоев, по данным Verge, кроется в неправильном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их зависнуть в цикле восстановления, что мешает запуску системы

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