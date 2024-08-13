На Западе заявили, что из-за решения ВС России по ДНР в ВСУ растёт паника

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube высказал мнение о растущей тревоге среди военных чиновников Украины в связи с решением российского командования не перебрасывать войска из Донбасса в Курскую область после недавних событий.

По словам Меркуриса, на Украине удивлены тем, что Россия не стала ослаблять свои позиции в ДНР, чтобы усилить группировку в Курской области. Он отметил, что даже среди наиболее ярых сторонников Украины есть много тех, кто сомневается в перспективах успешной атаки ВСУ на этом направлении.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских войск на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, но и увеличились в полтора раза.

Утром 6 августа украинские военные попытались захватить часть территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что российские военные остановили продвижение противника и операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

Владимир Путин назвал действия киевского режима очередной масштабной провокацией, отметив, что украинская сторона ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

В связи с этим в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам терактов и убийств. Следователи занимаются установлением личностей украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

Таким образом, по мнению британского аналитика, решение российского командования не ослаблять свои позиции в Донбассе вызывает тревогу у украинских военных чиновников, которые осознают сложность успешной атаки на Курскую область в текущих условиях.

Фото: Wikimedia Commons/ https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283126@egNew,Министерство обороны Российской Федерации, ( Creative Commons Attribution 4.0 )