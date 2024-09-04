Украинские войска в районе Торецка на территории ДНР сталкиваются с серьезными трудностями, рассказал украинский военнослужащий Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, тактическая обстановка изменилась не в пользу украинских сил. Несмотря на то, что ВСУ заминировали участок перед своими позициями, российские войска смогли прорвать оборону с флангов и обойти их с другой стороны. Иевлев подчеркнул, что оборона украинских сил на Горловском направлении истощена, а боеприпасы практически исчерпаны. Российские силы продолжают активные наступательные действия, прорывая оборонительные рубежи в районе Торецка и занимая более выгодные позиции в Угледаре, обходя его с флангов.
Фото: commons. wikimedia.orgMinistry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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