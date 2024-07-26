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В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников
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В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Власти Воронежской и Белгородской областей предупредили жителей о потенциальной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона в своем Telegram-канале, призвав их сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями от правительства области и МЧС. Он заверил, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной готовности.

Аналогичное предупреждение поступило и от Главного управления МЧС по Белгородской области. В сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале, жителей региона также призвали к бдительности в связи с опасностью атаки беспилотников.

В обоих регионах приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Власти призывают граждан следить за информацией из официальных источников и соблюдать рекомендации по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Фото: commons.wikimedia.orgБен Франске(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.)

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