Власти Воронежской и Белгородской областей предупредили жителей о потенциальной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона в своем Telegram-канале, призвав их сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями от правительства области и МЧС. Он заверил, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной готовности.

Аналогичное предупреждение поступило и от Главного управления МЧС по Белгородской области. В сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале, жителей региона также призвали к бдительности в связи с опасностью атаки беспилотников.

В обоих регионах приняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Власти призывают граждан следить за информацией из официальных источников и соблюдать рекомендации по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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