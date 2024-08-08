После аварии, случившейся в Волгоградской области, в больницах остается 10 человек

ДТП в Волгоградской области: в больницах до сих пор остаются люди

По данным официального Telegram-канала Волгоградской областной администрации, в регионе остаются госпитализированными 10 человек из-за травм, полученных в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.

Как сообщили в комитете здравоохранения региона, 10 пострадавших в ДТП с участием автобуса и большегруза на трассе Астрахань-Москва получают необходимую помощь в больницах Волгограда.

Пострадавшие находятся в среднем и тяжёлом состоянии.

В полиции сообщили, что автобус, следовавший из Астрахани в Москву, в среду днем был сбит грузовиком на трассе в Волгоградской области, в результате чего один человек погиб и 16 были госпитализированы. В администрации региона сообщили, что из 16 пострадавших, трое из которых - дети и двое - взрослые, двое находятся в критическом состоянии.

Среди 20 человек, пострадавших в результате катастрофы, шестеро детей.

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