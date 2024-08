Артиллерия, позиционная война и разрушения: подробности боев в Волчанске

Виталий Ганчев, руководитель российской администрации Харьковской области сообщил о тяжелой ситуации в Волчанске.

Об этом он заявил и интервью "Пятому телеканалу".

По словам Ганчева, в Волначске сложилась тяжелая ситуация, продолжаются позиционные бои и активный обмен артиллерийскими ударами, что привело к значительным разрушениям в жилых районах.

Он уточнил, что в настоящее время северная часть города находится под контролем российских войск, в то время как южная часть остается под властью Вооруженных сил Украины.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)