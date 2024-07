В Венесуэле разразились масштабные протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно сообщениям телеканала TeleSUR и издания Nacional, волнения охватили значительную часть страны.

Беспорядки зафиксированы в столичном округе и многих штатах, включая Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.

В столице Каракасе демонстранты предприняли попытку проникнуть на территорию аргентинского посольства, используя зажигательные смеси против правоохранителей. Силовые структуры ответили применением слезоточивого газа.

В штате Ансоатеги протестующие пытались демонтировать памятник латиноамериканскому поэту Хосе Эрнандесу, но были задержаны. В штате Ла-Гуайра манифестанты снесли и сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Президентские выборы состоялись 28 июля, а на следующий день национальный избирательный совет объявил о победе Николаса Мадуро на период 2025-2031 годов. Это спровоцировало волну протестов, переросших в столкновения с полицией в Каракасе.

Власти сообщили о более чем 20 пострадавших военнослужащих и задержании как минимум 15 человек за акты вандализма и дестабилизирующие действия. У задержанных были изъяты горючие материалы, самодельные зажигательные устройства, холодное оружие и камни.

Правительство Венесуэлы выступило с заявлением о вмешательстве иностранных государств в избирательный процесс и право народа на самоопределение.

Фото: commons.wikimedia.orgDaga95( it for any purpose)