После объявления итогов президентских выборов в Венесуэле, на которых победу одержал Николас Мадуро, столица страны стала ареной для демонстраций как сторонников, так и противников действующего президента.
В то время как в некоторых районах Каракаса вспыхивали столкновения между протестующими и полицией, у президентского дворца собрались многочисленные сторонники Мадуро, чтобы выразить свою поддержку и радость в связи с его переизбранием. Несмотря на прошедший ливень, люди с энтузиазмом танцевали, пели песни и выражали уверенность в том, что их голоса были услышаны. Профсоюзный лидер Хосе Кихада в разговоре с журналистами подчеркнул, что собравшиеся отстаивают демократические ценности, мир и уважение к выбору народа.
Напомним, что по результатам выборов, прошедших 28 июля, Николас Мадуро получил поддержку 51% избирателей и был провозглашен избранным президентом на новый срок. Оппозиция не признала итоги голосования, что привело к столкновениям с полицией, в результате которых, по официальным данным, пострадали 48 человек, один военный погиб, а 749 человек были задержаны. Власти Венесуэлы обвинили ряд стран во вмешательстве в избирательный процесс.
Российская сторона призвала оппозицию признать поражение и предостерегла другие страны от действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
Фото: commons. wikimedia.orgФабио Родригес Поццебом/ABr(Creative Commons Attribution 3.0 Brazil.)
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