С конца июля в Великобритании было задержано более 920 человек в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после нападения на детей в Саутпорте.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC).
Представитель пресс-службы NPCC сообщил, что с 29 июля по 11 августа 2024 года по всей стране было задержано 927 человек и предъявлено 466 обвинений.
Массовые протесты начались в конце июля в нескольких городах Великобритании после того, как 17-летний подросток с ножом напал на детей в Саутпорте. В результате нападения погибли три ребенка, а несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.
Протесты переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки, особенно после слухов о том, что нападавший был беженцем. Позже выяснилось, что он родился в семье мигрантов из Руанды.
В ходе беспорядков сотни человек были задержаны, а десятки полицейских пострадали. Организаторами беспорядков были сторонники ультраправых группировок. Некоторые британские СМИ утверждали, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия, но российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.
На фоне беспорядков британские власти трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах городов, ускорить процесс уголовного судопроизводства и преследовать тех, кто разжигает беспорядки в социальных сетях.
Министерство юстиции сообщило, что для борьбы с насилием было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных полицейских подразделений.
Фото: www. flickr.com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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