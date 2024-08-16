Британские суды вынесли приговоры 99 участникам протестов после нападения в Саутпорте

Почти 100 обвиняемых в Великобритании получили приговоры в связи с массовыми беспорядками, которые вспыхнули в конце июля после нападения на детей в городе Саутпорт.
Об этом сообщило британское министерство юстиции в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в пятницу.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на 15 августа 2024 года, 99 человек были осуждены в магистратском или коронном суде. Из них 69 обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы.
В общей сложности 460 задержанных в связи с беспорядками предстали перед судом.
Ранее Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC) сообщил РИА Новости, что число задержанных в стране в связи с массовыми беспорядками превысило тысячу.
В конце июля в различных городах Великобритании начались массовые протесты после того, как 17-летний подросток с ножом напал на детей в Саутпорте. В результате этого инцидента три ребенка погибли, а несколько других детей и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.
Протесты переросли в столкновения с полицией после слухов о том, что нападавший является беженцем. Позже стало известно, что он родился в семье мигрантов из Руанды.
Во время беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок, десятки полицейских получили травмы. Более тысячи человек были задержаны, и им были предъявлены сотни обвинений. Некоторые британские СМИ заявили, что к разжиганию протестов может быть причастна Россия, однако посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды собирали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал увеличить полицейское присутствие на улицах, ускорить уголовное судопроизводство и привлечь к ответственности тех, кто разжигает беспорядки в социальных сетях.
Министерство юстиции сообщило, что для борьбы с насилием было выделено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовано 6 тысяч сотрудников специализированных подразделений полиции.
Фото: www. flickr.com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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