В столице Узбекистана судебный орган вынес приговор бывшему руководителю подразделения миграционной службы и регистрации гражданства одного из отделов внутренних дел, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы за нелегальную выдачу поддельных удостоверений личности и загранпаспортов иностранцам, среди которых были и четверо россиян, как сообщила пресс-служба городского суда Ташкента агентству РИА Новости.
Согласно информации от пресс-службы, сотрудник полиции, используя систему "паспорт-виза" МВД Узбекистана, за взятки, колебавшиеся от 4 до 15 тысяч долларов, изготовил фиктивные ID-карты и загранпаспорта для девяти граждан из России, Киргизии и Казахстана. Преступник вносил данные иностранцев в базу данных как граждан Узбекистана перед тем, как выдавать им подложные документы. Яккасарайский районный суд Ташкента, рассмотрев уголовное дело, признал обвиняемого виновным и определил ему наказание в виде семи лет тюремного заключения, сообщил представитель суда.
Бывшего полицейского осудили на основании статей, касающихся подлога по должности, получения взяток, а также изготовления и подделки официальных документов, печатей и бланков.
Граждане России, которые путем обмана получили и использовали узбекские паспорта для пересечения границы, были оштрафованы на суммы, варьирующиеся от 48 до 124,5 миллионов сумов (что эквивалентно от 330 до 860 тысячам рублей), уточнили в пресс-службе.
Фото: commons. wikimedia.orgЭкрем Чанли(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. )
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