Рейд по нелегальным школам: в Турции обнаружили две нелегальные школы для русских и украинцев

Департамент образования провинции Анталья в Турции обнаружил как минимум два нелегальных учебных заведения и три детских сада, работающих без официального разрешения и обслуживающих детей из России и Украины, сообщает CNN Türk.
Обсуждение этой проблемы намечено на предстоящем собрании Комитета по образовательной деятельности при Торгово-промышленной палате Антальи.
Член комитета Кенан Челик указал, что в Анталье официально функционируют две школы для русскоязычных учеников, и, кроме того, дети могут посещать местные турецкие школы. Однако, существуют и нелегальные образовательные учреждения.
Челик выразил обеспокоенность тем, что такие школы и детсады работают без необходимых лицензий или превышают предоставленные им полномочия.
В частности, в районе Коньяалты некоторые заведения под видом русских и украинских школ проводят занятия в арендованных офисных помещениях. Он сообщил, что хотя они обращались в департамент образования, эти школы могут продолжать свою деятельность до двух лет из-за медленного реагирования властей.
Челик заявил о своем намерении подать официальную жалобу в прокуратуру на эти нелегальные учреждения и призвал граждан сообщать о подобных случаях.
Согласно информации CNN Türk, нелегальные школы активно распространяют рекламные материалы, в которых они критикуют турецкие школы, утверждая, что их услуги значительно дешевле и качественнее, чем у частных турецких образовательных учреждений.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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