Кровавое нападение в Турции: неизвестный с ножом и топором напал на людей

Нападение с ножом и топором произошло в турецком Эскишехире

В городе Эскишехир на северо-западе Турции мужчина совершил нападение на людей, используя нож и топор. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Согласно информации издания, 18-летний А. К., предположительно находясь под влиянием военных компьютерных игр, напал на отдыхающих в саду. Злоумышленник был одет в стальной жилет и каску, а лицо его скрывала маска. В результате нападения пять человек получили ножевые ранения.

Преступника задержал сотрудник полиции из районного управления безопасности Тепебаши.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое

Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)