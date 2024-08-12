Кровавое нападение в Турции: неизвестный с ножом и топором напал на людей

В городе Эскишехир на северо-западе Турции мужчина совершил нападение на людей, используя нож и топор. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
Согласно информации издания, 18-летний А. К., предположительно находясь под влиянием военных компьютерных игр, напал на отдыхающих в саду. Злоумышленник был одет в стальной жилет и каску, а лицо его скрывала маска. В результате нападения пять человек получили ножевые ранения.
Преступника задержал сотрудник полиции из районного управления безопасности Тепебаши.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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