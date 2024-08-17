В Турции заявили о возможных последствиях землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле под угрозой обрушения в первые минуты вероятного землетрясения находятся около 600 тысяч зданий, что ставит под серьёзную опасность жизни примерно 2,5 миллиона человек. Эта тревожная информация была озвучена министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Муратом Курумом.
Одним из факторов, усугубляющих ситуацию, является то, что одна из ветвей Северо-Анатолийского разлома пролегает прямо под Мраморным морем, вдоль побережья Стамбула. Ученые предсказывают, что в этом регионе может произойти мощное землетрясение с магнитудой выше семи, последствия которого затронут не только Стамбул, но и всю Турцию. Профессор сейсмологии и член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган ранее предупреждал, что экономический ущерб от такого катаклизма будет ощутим по всей стране.
Министр сообщил, что в ходе недавнего анализа рисков, проведённого в 39 районах Стамбула, выяснилось, что около 20% всех зданий в городе, что составляет приблизительно 1,5 миллиона домов, не соответствуют нормативам безопасности. В случае землетрясения, по расчётам, около 600 тысяч этих строений могут разрушиться в первые же минуты. Это означает, что примерно 2,5 миллиона человек находятся в крайне опасных условиях. Мурат Курум подчеркнул, что власти полностью осознают серьёзность проблемы и понимают необходимость немедленной модернизации этих зданий.
Мэрия Стамбула также провела свои расчеты, согласно которым землетрясение магнитудой 7,5 приведёт к разрушению не менее 90 тысяч зданий, а около 4,5 миллиона жителей могут остаться без крыши над головой и нуждаться в временном жилье. Страховые компании прогнозируют, что общий ущерб от такого землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
Фото: commons.wikimedia.orgХосе Луис(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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