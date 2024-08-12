В Турции назвали условия из-за которых войска могут быть выведены из Сирии

Министр обороны Турции Яшар Гюлер связал возможность вывода турецких военных сил из Сирии с необходимостью принятия в стране новой конституции и гарантиями безопасности на границе.

В своем письменном ответе агентству Рейтер, Гюлер подчеркнул, что Турция готова поддержать процесс создания всеобъемлющей конституции, проведение демократических выборов и установление условий для нормализации и безопасности. Он добавил, что только после достижения этих целей и обеспечения полной безопасности границы, Турция предпримет шаги по координации своих действий.

В 2011 году в Сирии разразилась гражданская война, после чего Турция, до того имевшая хорошие отношения с Дамаском, встала на сторону оппозиции к президенту Башару Асаду. Летом текущего года начался процесс восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул, что министр иностранных дел Хакан Фидан работает над планом нормализации отношений и возможной встречи лидеров в нейтральной стране. Сирийское министерство иностранных дел отреагировало, выразив, что восстановление отношений должно базироваться на возврате к довоенному состоянию до 2011 года. Президент Асад выразил готовность к диалогу с турецким коллегой, при условии, что это будет в интересах Сирии.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил о готовности России организовать встречу между президентами Турции и Сирии, указав, однако, на необходимость тщательной подготовки к такому событию.

Фото: commons.wikimedia.orgУправление прессы и информации Президента Азербайджана(Creative Commons Attribution 4.0 International.)