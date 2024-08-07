В Томской области мужчины убили и отрубили голову своему знакомому

В среду в региональном МВД сообщили, что мужчина, подозреваемый в убийстве собутыльника, задержан полицией в Томской области, а его друг, находящийся в розыске, обвиняется в отрубании головы убитому.

В полиции сообщили, что голова мужчины была найдена в мешке с возле озера Рожневое под Томском, о чем местный житель сообщил в дежурную часть полиции.

Потерпевшего допросили сотрудники полиции и выяснилось, что он ехал на машине из Березкино в Томск с убийцей, который по дороге попросил остановиться в районе озера, выбросив пакет, в котором, по его словам, находился мусор.

Свидетель довез мужчину до города, а сам отправился обратно на место, где был выброшен пакет, заметив, что в салоне автомобиля остались пятна, напоминающие человеческую кровь.

Добравшись до озера, мужчина решил осмотреть выкинутый пакет. Открыв его мужчина обнаружил, что вместо мусора там оказалась мужская голова.

После установления личности убитого в уголовном розыске МВД России по Томской области установили, что к преступлению причастны двое его знакомых, которым он помогал в сборе дикорастущих растений.

Следователи задержали одного из подозреваемых, томича 1976 года рождения.

Полиция заявила, что убийство стало результатом бытовой ссоры после употребления алкоголя: мужчина был задушен, а пока спал, а второй подозреваемый через два дня отрубил мужчине голову топором, тело же было выкинуто в компостную яму.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ведутся поиски второго подозреваемого.

Фото: commons.wikimedia.org