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В Татарстане обнаружили четыре случая заболевания лихорадкой Западного Нила
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В Татарстане обнаружили четыре случая заболевания лихорадкой Западного Нила

В Республике Татарстан зафиксировано четыре эпизода заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили представители Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения России.

Все инфицированные в настоящее время проходят лечение в больницах. Медики проводят удаленные консультации с экспертами НМИЦ для определения оптимальной стратегии лечения и ухода за пациентами.

Специалисты отмечают, что более 80% случаев этого заболевания в России регистрируется в южных регионах страны. Однако в последнее время наблюдается тенденция к распространению инфекции в нетипичных для нее северных районах. Эксперты связывают это явление с глобальными климатическими изменениями и смещением путей миграции перелетных птиц, которые являются основными переносчиками вируса в европейской части России.

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание природно-очагового характера. Оно проявляется симптомами общей интоксикации организма, а в тяжелых случаях (1-5%) может привести к поражению центральной нервной системы.

Основными резервуарами вируса выступают различные виды птиц, преимущественно обитающие в водной и околоводной среде. Человек чаще всего заражается через укусы инфицированных комаров.

Медицинские службы призывают население к бдительности и соблюдению мер профилактики, особенно в районах, где ранее не фиксировались случаи данного заболевания.

Фото: commons.wikimedia.orgCDC/ James Gathany(the image is in the public domain.)

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