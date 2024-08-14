В приграничных Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы на северо-востоке Украины, на фоне воздушной тревоги, произошел взрыв, о чем сообщило украинское издание "Страна". В Telegram-канале издания было опубликовано краткое сообщение о взрыве, сопровождающееся информацией о продолжающемся сигнале воздушной тревоги в Сумской области.

С октября 2022 года российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Эти действия начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, а также военные и коммуникационные структуры по всей территории Украины. С тех пор воздушные тревоги в украинских регионах, а иногда и по всей стране, стали регулярным явлением.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.orgГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(Creative Commons Attribution 4.0 International.)