В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В субботу в Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, произошел взрыв, о чем сообщает украинское издание "Страна".
По информации местных пабликов, в Telegram-канале издания поступили сообщения о взрыве. В этот же день в Киеве и нескольких областях Украины, включая Сумскую, была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки направлены на объекты энергетического сектора, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
Фото: commons.wikimedia.orgOleksandr Samoylyk(the public domain. )
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