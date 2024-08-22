Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".
В Telegram-канале телеканала было опубликовано: "В Сумах раздались звуки взрывов". Спустя некоторое время телеканал дополнил информацию о еще одном взрыве в регионе.
Начиная с 10 октября 2022 года, Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Эти действия последовали спустя два дня после террористического акта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.
С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных украинских регионах, иногда охватывая всю страну.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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