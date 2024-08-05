В районе железнодорожного вокзала города Сумы прогремели два мощных взрыва, уничтожившие склад с боеприпасами и прибывшее подкрепление украинской армии, включая, возможно, иностранных наемников.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который, в свою очередь, ссылается на информацию, полученную от своих соратников.
Согласно полученным данным, около 13:00 по московскому времени в районе железнодорожного вокзала были зафиксированы два прилета, один из которых сопровождался повторной детонацией. В результате удара был уничтожен склад боеприпасов и поражена группа недавно прибывших военных.
Местные жители, по словам подпольщиков, сообщают о панике среди украинских военных и перекрытии движения в центре города. Медицинские работники, как утверждается, подтверждают наличие потерь среди иностранных бойцов.
Кроме того, сообщается о том, что с очевидцев происшествия взяты подписки о неразглашении.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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