В Сумах повторные взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в городе Сумы.
Это уже вторая серия взрывов за последний час. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Напомним, что массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда и по всей стране, звучит ежедневно. Удары наносятся по объектам энергетики, военной промышленности, пунктам управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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