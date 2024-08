В Сумах повторные взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в городе Сумы.

Это уже вторая серия взрывов за последний час. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Напомним, что массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда и по всей стране, звучит ежедневно. Удары наносятся по объектам энергетики, военной промышленности, пунктам управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.