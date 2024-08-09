На юго-западе Москвы прошли обыски в хостеле для мигрантов

В столице проходят обыски у мигрантов

Телеграм-канал Следственного комитета России по Москве сообщил, что органы правопорядка обыскали общежитие на юго-западе Москвы, где проходят проверку около 400 иностранцев.

В сообщении указывается, что проверка ведётся в рамках уголовного дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее, поступила информации, что в общежитии "Три звезды", расположенном на улице Новаторов, присутсвуют факты нарушения дйествующего миграционного законодательства.

По данным СМИ, столичные следователи совместно с оперативными службами в пятницу проводят обыск в этом общежитии при содействии Росгвардии.

В хостеле всего проживает 441 человек, в том числе 391 мигрант.

"Эти лица направлены в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства, а также возможного совершения других преступлений в столичном регионе", - говорится в сообщении.

Следователи также изъяли финансово-экономическую документацию заведения.

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