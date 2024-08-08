В Москве следователи перекрыли канал незаконной миграции

Канал нелегальной миграции был перекрыт в столице

Главное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило в Telegram, что канал нелегальной миграции, действующий с 2021 года, перекрыт в Москве, где были взяты под стражу пятеро фигурантов, в том числе участковый.

Подсудимые организовывали несанкционированную миграцию в Москву с июня 2021 года по июнь 2024 года с целью личного обогащения.

Преступная схема заключалась в том, что нелегалов фиктивного регистрировали по месту их фактического проживания.

Обыски прошли у них дома. Вскоре им будет предъявлено обвинение.

В настоящее время следователи устанавливают личности всех фигурантов.

Обвиняемые проходят по статье "Организация незаконной миграции", максимальное наказание по которой составляет до 7 лет лишения свободы.

Фото: commons.wikimedia.org