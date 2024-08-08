В Москве следователи перекрыли канал незаконной миграции

Главное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило в Telegram, что канал нелегальной миграции, действующий с 2021 года, перекрыт в Москве, где были взяты под стражу пятеро фигурантов, в том числе участковый.
Подсудимые организовывали несанкционированную миграцию в Москву с июня 2021 года по июнь 2024 года с целью личного обогащения.
Преступная схема заключалась в том, что нелегалов фиктивного регистрировали по месту их фактического проживания.
Обыски прошли у них дома. Вскоре им будет предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи устанавливают личности всех фигурантов.
Обвиняемые проходят по статье "Организация незаконной миграции", максимальное наказание по которой составляет до 7 лет лишения свободы.
Фото: commons.wikimedia.org
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