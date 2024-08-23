Ставрополье делает ставку на креатив: разработан план развития креативных индустрий

В Ставропольском крае разработана стратегия развития креативных индустрий до 2025 года

Ставропольский край активно развивает креативные индустрии, о чем свидетельствует недавно разработанная дорожная карта. Эту информацию озвучил заместитель министра экономики региона Имран Айдамиров во время пресс-конференции, посвященной предстоящей выставке-форуму "Артиум".

Айдамиров пояснил, что в крае внедряется региональный стандарт развития креативной экономики, разработанный Агентством стратегических инициатив. Согласно утвержденной дорожной карте, до конца 2025 года планируется реализовать все пункты этого стандарта, включая меры поддержки креативных индустрий.

Процесс внедрения стандарта начался осенью 2023 года. За это время в регионе провели исследование состояния креативной экономики и сформировали экспертную группу. По оценкам специалистов, вклад креативных индустрий в экономику Ставрополья составляет 2-3%, а в этой сфере задействовано около 4 тысяч человек.

Важным событием в развитии креативных индустрий края станет выставка-форум "Артиум", которая пройдет 3-4 октября 2024 года в выставочном центре "МинводыЭкспо". Организаторы подчеркивают, что мероприятие открыто для всех желающих. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Таким образом, Ставропольский край демонстрирует серьезный подход к развитию креативной экономики, что может способствовать росту инновационного потенциала региона и созданию новых рабочих мест в перспективных отраслях.

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