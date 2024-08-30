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В список иноагентов внесены Елена Лукьянова и Галина Тимченко
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Минюст признал иноагентами Елену Лукьянову и Галину Тимченко

В список иноагентов внесены Елена Лукьянова и Галина Тимченко

Министерство юстиции РФ объявило о включении юриста Елены Лукьяновой и медиаменеджера Галины Тимченко в список иностранных агентов вместе с автономной некоммерческой организацией "Гражданская инициатива против экологической преступности" и группой "Коалиция Новосибирск 2020".

Согласно заявлениям министерства, Лукьянова была замечена в деятельности, связанной с распространением информации от имени иностранных агентов, критикой решений и политики российских властей, а также в противостоянии СВО. Отмечается, что она сотрудничала с организациями, чья деятельность в РФ признана нежелательной, и в настоящее время проживает за границей.

Галина Тимченко, связанная с проектом Meduza, который в России признан иноагентом и нежелательной организацией, обвиняется в схожих действиях, включая распространение информации против СВО и дискредитацию ВС РФ. Уточняется, что она также находится за пределами России.

Организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" подверглась критике за распространение информации, оспаривающей решения и политику российских властей в сфере экологии, и участие в мероприятиях с привлечением иностранных СМИ.

"Коалиция Новосибирск 2020" обвиняется в распространении недостоверной информации о властях РФ и взаимодействии с иностранными агентами. Руководители и основатели объединения уже включены в соответствующий реестр.

Издание Meduza было зарегистрировано в Латвии в 2014 году и в апреле 2021 года Минюст РФ внесло его в реестр СМИ-иностранных агентов. Попытка обжаловать это решение была отклонена Мосгорсудом в октябре того же года, а в январе 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность Meduza нежелательной на территории страны, что привело к блокировке ее информационных ресурсов в РФ.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Окрас , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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