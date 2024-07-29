Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила о новом распоряжении губернатора Александра Беглова. Согласно этому указу, с 1 августа будет введен запрет на парковку средств индивидуальной мобильности в нескольких центральных районах города.

На рабочем совещании с членами городского правительства Беглов поручил Комитету по транспорту обеспечить реализацию этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах до указанной даты.

Губернатор пояснил, что данное решение было принято с учетом мнения горожан и туристов. Он упомянул о недавно прошедшем Главном военно-морском параде, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. В дни подготовки и проведения парада было введено ограничение на использование самокатов в центре города.

Беглов отметил, что во время прогулки по центру города в выходные дни он получил множество положительных отзывов от петербуржцев и гостей города относительно этого запрета. Люди выражали благодарность за принятое решение, отмечая повышение уровня безопасности, и просили сохранить эти меры. Также было много жалоб на хаотичную парковку самокатов, создающую помехи для пешеходов.

Градоначальник напомнил, что подобные ограничения уже вводились ранее во время проведения крупных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Военно-морской салон и праздник выпускников "Алые паруса". По его словам, положительный эффект от этих мер был отмечен как местными жителями, так и приезжими.

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