Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале заявил, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область в текущих условиях практически невыполнима. Он отметил, что в настоящее время невозможно обеспечить правозащитникам должный уровень безопасности.
УВКПЧ ООН направило запрос России на предоставление доступа в Курскую область для проверки сообщений о предполагаемых нарушениях прав человека со стороны украинских военных. Однако Джабаров выразил сомнение в целесообразности этой идеи, подчеркнув, что в регионе продолжаются боевые действия и зачистка территорий, что делает обеспечение безопасности правозащитников крайне затруднительным.
Сенатор также высказал предположение, что данная инициатива может быть частью спланированной акции, направленной на то, чтобы оправдать действия украинских вооруженных сил и одновременно дискредитировать российские войска. Он подчеркнул свое негативное отношение к этой идее.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия надеется, что просьба о доступе в Курскую область не является лишь показным актом. Она напомнила, что Россия на протяжении многих лет указывала на нарушения прав человека со стороны киевского режима, но ООН обратила внимание на этот вопрос только сейчас. Захарова также подчеркнула, что действия Киева в Курской области выходят за рамки нарушений прав человека и представляют собой террористические акты.
6 августа украинские войска предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.
По данным Минобороны РФ, на курском направлении украинские войска за время боевых действий потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что киевский режим совершил провокацию, осуществляя неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит соответствующий ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.
В целях обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
Фото: commons.wikimedia.orgНеизвестный автор(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
Бизнесмен Дотком задал вопрос Байдену после заявления о Путине
Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X задал вопрос президенту Соединенных Штатов Джо Байдену вопрос касательно недавних его слов о Владимире Путине.
В МИД Китая ответили на заявления Трампа о ядерном арсенале страны
Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, достаточном для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР в комментарии для РИА Новости, отвечая на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.
Лиза Арзамасова рассказала, где она рожала второго ребёнка
Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.
Лоза высказался об обманутой мошенниками Долиной: "Резонансное дело"
Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что певица Лариса Долина потеряла московскую квартиру, став жертвой мошенников.