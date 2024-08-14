Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале заявил, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область в текущих условиях практически невыполнима. Он отметил, что в настоящее время невозможно обеспечить правозащитникам должный уровень безопасности.

УВКПЧ ООН направило запрос России на предоставление доступа в Курскую область для проверки сообщений о предполагаемых нарушениях прав человека со стороны украинских военных. Однако Джабаров выразил сомнение в целесообразности этой идеи, подчеркнув, что в регионе продолжаются боевые действия и зачистка территорий, что делает обеспечение безопасности правозащитников крайне затруднительным.

Сенатор также высказал предположение, что данная инициатива может быть частью спланированной акции, направленной на то, чтобы оправдать действия украинских вооруженных сил и одновременно дискредитировать российские войска. Он подчеркнул свое негативное отношение к этой идее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия надеется, что просьба о доступе в Курскую область не является лишь показным актом. Она напомнила, что Россия на протяжении многих лет указывала на нарушения прав человека со стороны киевского режима, но ООН обратила внимание на этот вопрос только сейчас. Захарова также подчеркнула, что действия Киева в Курской области выходят за рамки нарушений прав человека и представляют собой террористические акты.

6 августа украинские войска предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

По данным Минобороны РФ, на курском направлении украинские войска за время боевых действий потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что киевский режим совершил провокацию, осуществляя неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит соответствующий ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.

В целях обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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