Дублер трассы М7 "Волга" в обход башкирских населенных пунктов будет введен в ноябре текущего года

В ноябре этого года планируется ввод в эксплуатацию дублёра трассы М7 "Волга", который пройдет в обход башкирских населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора, ссылаясь на руководителя ведомства Романа Новикова.

Новиков отметил, что строительство этого 65-километрового участка в Республике Башкортостан приобрело особую значимость, так как он станет важным скоростным коридором, соединяющим европейскую часть России с регионами Прикамья и Урала.

Эта трасса будет иметь высокий спрос не только у местных жителей, но и у жителей всей страны. Благодаря ускоренным темпам работ, ожидается, что движение по четырем полосам удастся запустить уже в ноябре, одновременно с открытием многофункциональных зон для дорожного сервиса, добавил Новиков во время своей рабочей поездки в Башкирию в четверг.

Глава Росавтодора провел рабочее совещание, на котором был обсужден прогресс в реализации дорожного проекта. Строительство обходной дороги, проходящей мимо пяти сел в Башкирии на участке с 1169 км по 1231 км трассы М-7, стартовало осенью 2022 года.

На текущий момент объект готов на 67%. По информации, на данной трассе планируется разместить четыре зоны отдыха с возможностью создания многофункциональных дорожных сервисов. В их состав войдут многотопливные автозаправочные станции, зарядные станции для электромобилей, кафе, парковочные места и площадки для отдыха. Все эти объекты начнут свою работу одновременно с открытием движения по основной дороге.

Согласно сообщениям, подряд на строительство дублера дороги М7 на данном участке был заключен с АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" на сумму 57 миллиардов рублей. Заказчику поручено завершить строительство 65-километрового участка трассы в течение трех лет с момента подписания контракта.

По информации Главгосэкспертизы России, которая одобрила проектную документацию, планируется, что строительство обхода будет завершено в 2024 году. Кроме того, упомянуто, что реконструкция следующего участка трассы (с 1231 по 1251 км) будет проводиться в пределах существующей дороги и оценена в 2 миллиарда рублей.

Данный маршрут проходит через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы и станет частью скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург.

Протяженность автотрассы Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург составит в общей сложности около 1,6 тыс. км. На дороге от Казани до Екатеринбурга платный участок М12 длиной 288 км построит ГК "Автодор", остальную (бесплатную) часть построит и реконструирует Росавтодор.

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