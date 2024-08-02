Теракт в Могадишо: десятки погибших на пляже

В столице Сомали, Могадишо, произошел теракт, унесший жизни десятков людей. Как сообщает местное интернет-издание Garowe, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на пляже Лидо, вблизи отеля Beach View.
В результате взрыва на пляже обнаружены тела многочисленных жертв. Также сообщается о звуках выстрелов в районе происшествия.
Данный теракт является очередным проявлением насилия в Сомали, где продолжается противостояние правительственных сил с исламистскими боевиками. Пляж Лидо является популярным местом отдыха местных жителей и туристов, что делает его привлекательной целью для террористов.
Этот трагический инцидент подчеркивает необходимость дальнейших усилий по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в Сомали. Международное сообщество должно оказать поддержку правительству Сомали в его стремлении к стабильности и миру.
Власти Сомали пока не выступили с официальным заявлением о происшествии. Ожидается, что число жертв может возрасти.
Фото: www. flickr.com/AMISOM Public Information (Сreative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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