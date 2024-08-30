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Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений
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Рособрнадзор: в КИМах госэкзаменов не ожидается кардинальных изменений

Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений

Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не изменится в 2024-2025 учебном году.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что содержание контрольно-измерительных материалов (КИМов) государственных экзаменов не претерпит значительных изменений в предстоящем 2024-2025 учебном году.

Музаев подчеркнул, что изменения в содержании КИМов в этом году не планируются. Он отметил, что это было бы несправедливо по отношению к нынешним выпускникам, так как год назад, поступая в 10-й класс, они ожидали, что правила останутся неизменными. Музаев указал, что все обсуждаемые изменения взяты в проработку.

Он также добавил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года будет изменен только в том формате, который был опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад.

Эти заявления были сделаны в ходе общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

Фото: Wikimedia Commons/http://government.ru/news/40104/ , Правительство Российской Федерации , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International .)

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